به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «تنظیم المکاتب» به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و با هدف تبیین ارزش‌های والای انسانی و الهی، سمینار دو روزه بین‌الادیان با عنوان «رهبر شهید؛ پرچمدار انسانیت» را در شهر لکهنو هند برگزار کرد.

این سمینار بین‌الادیان در روزهای ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۲۶، برابر با شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت)، در مجتمع «تنظیم المکاتب» در شهر لکهنو برگزار شد.

برگزارکنندگان هدف از برگزاری این برنامه را تبیین شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و همچنین ترویج ارزش‌های انسانی و الهی عنوان کردند.

در این سمینار، شماری از اندیشمندان، علما و شخصیت‌های دینی از ادیان و مذاهب مختلف حضور یافته و درباره نقش رهبران دینی در تقویت همزیستی، عدالت، معنویت و کرامت انسانی سخنرانی کردند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه به‌صورت زنده از طریق کانال یوتیوب «تنظیم المکاتب» و برخی دیگر از کانال‌های رسانه‌ای پخش می‌شود تا علاقه‌مندان در نقاط مختلف بتوانند آن را دنبال کنند.

