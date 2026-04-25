به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات موفق شدند یک جاسوس کهنهکار رژیم صهیونی به نام «امید_آ» را در ایلام بازداشت کنند.این جاسوس وطن فروش برای موساد اطلاعات حساس میفرستاد و با گروهکهای سلطنتطلب طرحهای تروریستی اجرا میکرد.
در استان سیستان و بلوچستان هم عضو عملیاتی یک گروهک تروریستی تجزیهطلب به نام «داود_ش» پیش از عملیات تروریستی در اطراف شهر زاهدان شناسایی و بازداشت میشود.
اعضای یک هستهی سه نفره تروریستی در استان گیلان به سرتیمی فردی به نام «مهیار_س» به همراه یک خمپارهانداز، یک هسته دو نفره در استان لرستان و ۹ تروریست تجزیه طلب هم در استان آذربایجان غربی پیش از اقدام تروریستی شناسایی و بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به نشانی vaja113@ با تیک آبی گزارش کنند.
