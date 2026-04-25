به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ان‌بی‌سی با استناد به گفته‌های سه مقام آمریکایی نوشته است: خسارات وارد شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا و سایر تجهیزات این کشور در منطقه خلیج فارس «بسیار بدتر» از آن چیزی است که به طور عمومی اعلام شده است.

این رسانه همچنین گزارش داده که در یکی از حملات، یک فروند جنگنده اف-۵ متعلق به ایران، از سامانه‌های دفاعی آمریکا عبور کرده و به یکی از پایگاه‌های واشنگتن در غرب آسیا اصابت زده و خسارت قابل توجهی به بار آورده است.

به نوشته ان‌بی‌سی، ایران طی حدود ۴۰ روز، تمامی پایگاه‌هایی را که آمریکا از آنها به عنوان مبدأ حملات استفاده می‌کرد، هدف قرار داده و بخش‌های عظیمی از این پایگاه‌ها تخریب شده است. با این حال، این رسانه تأکید کرده که مقامات آمریکایی با اعمال محدودیت‌های گسترده خبری و حفاظت از اطلاعات، از انتشار میزان دقیق خسارت‌ها جلوگیری کرده‌اند.

ان‌بی‌سی در ادامه افزوده است: آمریکاییان همچنین از اعلام شمار واقعی تلفات خود طفره می‌روند و رقم اعلام‌شده رسمی تلفات خود را تنها ۱۳ نفر اعلام کرده‌اند.

................................

پایان پیام/