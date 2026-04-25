به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان از روزهای آغازین جنگ سوم تحمیلی علیه ایران وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شد و صدها عملیات موفق را علیه اراضی اشغالی در مدت بیش از ۴۰ روز انجام داد. پس از مطرح شدن موضوع آتشبس، ایران تلاشهای زیادی کرد که لبنان نیز جزیی از آتشبس باشد و سرانجام با پافشاری ایران آتشبس در لبنان نیز اجرا شد.
اگرچه اسرائیل تاکنون به هیچ آتشبسی پایبند نبوده، اما مردم حامی حزبالله حسن نیت ایران برای دفاع از تمام محور مقاومت را در این شرایط به وضوح مشاهده کردند.
در همین راستا «زینب فرحات» بانوی فعال لبنانی درباره شرایط زندگی مردم در لبنان با ابنا به گفتوگو پرداخته است:
ابنا: درباره شرایط زندگی مردم در دوران جنگ و آتشبس و مشکلات آنها توضیح دهید.
شرایط مردم لبنان در جنگ سوم تحمیلی آمریکا علیه ایران که حزب الله لبنان نیز در حمایت از ایران وارد آن شد نسبت به سایر جنگ ها کمی متفاوت است.
در این مدت اسرائیل حملات خیلی گستردهای به ضاحیه و به جنوب لبنان انجام داد و مردم بسیاری از این مناطق آواره شدند بهطوری که فقط توانستند مایحتاج اولیه را با خود ببرند.
آوارگان از جنوب لبنان به سمت شمال و مرکز لبنان حاشیه جنوبی بیروت و مناطق کوهستانی حرکت کردند. بعد از حمله به بقاع در شرق لبنان این منطقه که پیش از این برای آوارگان امن بود ناامن شد. چند روستا و شهر در شرق لبنان آسیب زیادی دیده بودند و مردم این شهرها و روستاها در مناطقی مثل نبیشیت مجبور شدند به روستاهای دیگر مهاجرت کنند.
بسیاری از آوارگان ساکن مدارس شدند و یا خانهها و اتاق های کوچکی اجاره کردند، برخی در سواحل چادر زدند. برخی از لبنانیها که در خود بیروت کار میکنند جایی برای سکونت پیدا نکردند و در خیابانها چادر زدند یا در مناطق کوهستانی وسط لبنان یا به سمت شمال رفتند و توانستند خانهای اجاره کنند.
برخی از روستاییان در خانه های خود را به روی آوارگان بازکردند روستاهای شیعهنشین در حسینیهها و مساجد محل اسکان برای جنگزدهها فراهم کردند. بعد از اعلام آتشبس ساکنان جنوب لبنان و ضاحیه به سمت خانههای خود رفتند و یا در راه بودند که مورد حمله اسراییل قرار گرفتند.
حملات شدید اسرائیل باعث شد؛ حزبالله عکسالعمل خوبی نشان دهد و جنگ ادامه یابد از این رو از مردم خواستند در مناطق پناهندگی خود بمانند، اگر چه این مناطق نیز از حملات دشمن اسرائیلی در امان نبود.
در جنگهای قبلی مردم به سوریه پناه میبردند، اما با شرایط جدید سوریه حتی مردم سوری ساکن لبنان نیز حاضر نیستند به سوریه سفر کنند؛ چه برسد مردم لبنان.
مساحت لبنان بیش از ۱۰ هزار ۴۵۲ کیلومتر است که تقریبا از تهران کوچکتر است. از این رو لبنان از زمین و هوا و دریا میتواند به راحتی مورد حمله اسرائیل واقع شود. در این شرایط یک فرودگاه داریم که باز است و مردم به چند کشور میتوانند سفر کنند، اما لبنانیها در این شرایط خیلی سفر نمیکنند در واقع از جنگ فرار نمیکنند. بنابراین آنها راه حل دیگری جز صبوری و استواری ندارند.
ابنا: در شرایط آتشبس و اینکه دولت لبنان بدون توجه به خواستههای مردم با اسرائیل مذاکره میکند، همراهی مردم با حزبالله را چگونه ارزیابی می کنید.
بعد از اعلام آتش بس، حزب الله از مردم خواست به جنوب لبنان و ضاحیه بروند و وسایل مورد نیاز خود را بردارند و به مراکز پناهجویی بازگردند، چرا که اسرائیل به هیچ آتش بسی قائل نیست و حزب الله نیز به ناچار باید پاسخ دهد.
در طول ۱۵ ماهه گذشته سعی شد، مسائل به روشهای دیپلماسی حل شود و اسرائیل بارها به لبنان حمله کرد و حزبالله پاسخ نداد. اما مردم این بار از حزب الله میخواهند نگذارد تجربه سال گذشته تکرار شود هر زمان اسرائیل حمله کرد حزب الله نیز پاسخ کوبنده بدهد.
مردم همکاری خوبی با حزب الله دارند و با تخلیه خانههای خود به حزب الله آزادی عمل برای مبارزه با اسرائیل را دارند و جز عده معدودی که می توانند با حزب الله همکاری کنند کسی در این مناطق نماند.
ما در مناطق مختلف لبنان مردمی همدل داریم اگر چه با یکدیگر هم سو نباشند. آنها دارای انسانیت و اخلاق خوب هستند. با توجه به باز بودن فرودگاه و بندر طرابلس در شمال لبنان مواد مورد نیاز در بازارها و فروشگاه ها وجود دارد اگر چه گرانی هم هست و اجارهها بالا رفته و عده ای از شرایط جنگ سو استفاده میکنند. خیرین هم از خارج و داخل لبنان کمکهایی را جمع آوری میکنند و بین مردم غذا و پوشاک و موارد مورد نیاز را توزیع میکنند.
با توجه به کم شدن حجم فشار محاصره در غزه، تمرکز جهانی بر روی لبنان افزایش یافته و کانکس و وسایل بهداشتی برای مردم زودتر فراهم می شود. اگر چه فشار آوارگی در بیروت بیشتر است اما وسایل مورد نیاز نیز فراهم می شود و خدا را شکر وضعیت خیلی وخیم نیست.
خواسته مردم لبنان این است؛ اگر قرار است آتش بس شود اسرائیل باید تمام مناطق اشغال شده جنوب لبنان را ترک کند و یک سانتی متر هم تحت اشغال نباشد و اسرا نیز باید آزاد شوند.
مردم خشمگین از موضع گیری دولت لبنان برای مذاکره با اسرائیل هستند و قاطعانه با عادی سازی مخالفند و این موضع تمام مردم اعم از حزبالله و غیرحزبالله، سنیها و مسیحیان هست و تنها درصد کمی موافق مذاکره یا عادی سازی با اسراییل هستند.
ابنا: توافق آتشبس ایران و آمریکا و گنجاندن نام لبنان در این آتشبس چه بازخوردی در میان مردم لبنان داشت؟
در دوران آتش بس خدا را شکر آگاهی بسیاری از مردم نسبت به مواضع ایران بیشتر شده و متوجه شدند که ایران برای مقاومت و حفظ حریم لبنان تلاش می کند و تلاش ایران برای کل منطقه است و نه فقط برای ایران.
آگاهی مردمی درباره محور مقاومت، امنیت و شانیت ایران در منطقه، در لبنان افزایش یافته است و موضعگیری خیلی از افراد متفاوت شده است و تلاشهایی که باید برای آگاهی مردم انجام می دادیم با جنایتهای ضد بشری آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران و لبنان باعث شد صورت مساله پاک شده و حقایق برای مردم روشن شود.
