شهادت ۴ نفر در دو حمله هوایی اسرائیل به نبطیه لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک خودرو وانت و یک موتورسیکلت در شهرک یحمر الشقیف در جنوب لبنان هدف حمله هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت.

به گزارش النشره، رسانه‌های لبنانی پیش از این اعلام کرده بودند در حمله هوایی اسرائیل به یحمر الشقیف یک دستگاه خودرو وانت در منطقه العین هدف دو موشک قرار گرفت.

همچنین در حمله دیگری، یک موتورسیکلت نزدیک حسینیه این شهرک هدف قرار گرفت. در این دو حمله در مجموع ۴ نفر به شهادت رسیدند.

نظامیان اسرائیلی همچنین شهرک مروحین و شهرک حولا در جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار دادند.

در حملات روز گذشته اسرائیل به جنوب لبنان نیز شش نفر به شهادت رسیدند.

