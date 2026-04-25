به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل، چندین شهرک و منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داد و همزمان بلوک‌های مسکونی و تأسیسات شهری را در شهرهای بنت جبیل و الخیام منفجر کرد؛ اقدامی که همزمان با اعلام ادامه استقرار نیروهای این رژیم در مواضعی در جنوب لبنان انجام شد.

براساس این گزارش، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که چهار نفر امروز شنبه در دو حمله هوایی اسرائیل به شهرک یحمر الشقیف در جنوب این کشور به شهادت رسیدند.

ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان هشدار داد که به مناطق مشخصی در جنوب لبنان نزدیک نشوند. این مناطق شامل رود لیطانی و دره‌های صلحانی و سلوقی می‌شود.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی حمله‌ای را علیه شهرک یحمر الشقیف انجام داد و توپخانه اسرائیل نیز شهرک حولا در مرز جنوبی لبنان را گلوله‌باران کرد.

همچنین نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز شنبه ساختمان‌هایی را در شهر بنت جبیل منفجر کردند و بلوک‌های مسکونی و تأسیسات مختلفی را نیز در شهر الخیام تخریب کردند.

ادامه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل

وزارت بهداشت لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در روز جمعه، ۶ نفر شهید شدند. این حملات در حالی ادامه دارد که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل اخیراً برای سه هفته دیگر تمدید شده است.

در مقابل، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌هایی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که ۵ حمله پهپادی علیه اهداف اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است. این عملیات براساس اعلام حزب‌الله شامل هدف قرار دادن دو خودروی نظامی، از جمله یک خودروی هامر، تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک القنطره و یک نفربر زرهی در شهرک رامیه بوده و به دشمن صهیونیستی، وارد کرده است.

مواضع سیاسی

محمد رعد رئیس فراکسیون پارلمانی حزب‌الله از دولت لبنان خواست از آنچه «مذاکرات مستقیم» خوانده می‌شود، عقب‌نشینی کند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل نیز مدعی شد این رژیم روندی را برای دستیابی به صلحی تاریخی با لبنان آغاز کرده و حزب‌الله را به تلاش برای جلوگیری از آن متهم کرد.

همچنین شبکه ۱۵ اسرائیل به نقل از یک منبع گزارش داد ارتش اسرائیل به تیم سیاسی این رژیم توصیه کرده حملات به لبنان گسترش یابد.

