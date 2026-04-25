به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی با حضور سفیر ایران در بنگلادش و مقاماتی از این کشور که در سفارت ایران برگزار شد، موضوعاتی از جمله تردد کشتیهای بنگلادشی از تنگه هرمز، امنیت منطقهای، روند تأمین نفت و گسترش همکاریهای دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، دکتر جلیل رحیمی، سفیر بنگلادش در ایران، به رویکرد مثبت ایران نسبت به بنگلادش و تمایل به همکاری اشاره کرد و بیان داشت: که از سوی ایران هیچ محدودیتی برای تردد کشتیهای بنگلادشی در تنگه هرمز وجود ندارد.
وی افزود: بهدلیل زمانبر بودن برخی اطلاعات و روندهای اداری مربوط به کشتیها، در فرآیند صدور مجوزهای لازم، تأخیرهای موقتی ایجاد شده است.
همچنین در این نشست، موضوع اعلام همبستگی و حمایت از مردم ایران مطرح شد و در این زمینه اعلام گردید که از سوی بنیاد مربوطه هیچگونه جمعآوری کمک مالی انجام نمیشود با این حال، برای افرادی که مایل به ارسال کمکهای بشردوستانه هستند، امکان واریز از طریق حسابهای بانکی رسمی سفارت ایران یا مراجعه مستقیم به سفارت فراهم است. همچنین تأکید شد که در صورت واریز وجه، رسید رسمی از سوی سفارت ارائه خواهد شد.
.
................................
پایان پیام
نظر شما