اتحاد ملی و صدای واحد ملت، دشمن را مستأصل کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، در سخنانی ضمن اشاره به مشارکت بی‌نظیر مردم در پویش جان‌ فدا، گفت: مردم ما در زیر بمباران و تهدیدات مکرر دشمن مستکبر و متجاوز و باوجود برخی مشکلات معیشتی و گرانی‌ها، با عزمی استوار و مشارکتی بی‌نظیر، در پویش جان فدا برای ایران ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم گرانقدر ما از مرد و زن و پیر و جوان اعلام داشته‌اند که حاضرند جانشان را برای ایران اسلامی فدا کنند و در هر حوزه‌ای که نظام بخواهد از میدان تا خیابان، مجاهدت کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تکریم هر چه بیشتر مردمی که مشتاق جانفدایی برای ایران اسلامی هستند، افزود: این روحیه سلحشوری و حماسی ملت ایران که حتی در خردسالان ایرانی نیز موج می‌زند، چیزی نیست که با درس و بحث و منبر و کلاس حاصل شده باشد؛ این یک عنایت و لطف الهی به ملت ایران است. باید شاکر این نعمت الهی باشیم؛ شکرانه این نعمت نیز، خدمت بی‌منت به این مردم وفادار و سلحشور است. باید به تمام معنا در صحنه خدمت به مردم و کشور و نظام حاضر باشیم؛ ضروری است به تقویت انسجام ملی یاری رسانیم؛ باید به مسئولان اجرایی در دولت در جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، کمک و مساعدت هر چه بیشتر داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا به تبیین و تشریح ریشه‌های ملی ظهور و گسترش پویش جان فدا برای ایران، پرداخت و تصریح کرد: این پویش برای ایران، نماد و بازتابی از همبستگی ملی بالای ایرانیان و روایت ظفرمندی ملت ماست. شاید در هیچ کشوری در دنیا چنین سطح بالایی از عرق و حمیّت ملی و دینی وجود نداشته باشد. این امر بدون‌تردید، موهبت الهی است. باید قدردان این مردم غیور و عزیز باشیم و خاک پای این سربازان اسلام را توتیای چشم کنیم.

اژه ای با اشاره به آثار و برکات اتحاد ملی گفت: اتحاد رمز پیروزی ما در نبرد با دشمن است؛ پویش جان فدا برای ایران، اکنون به مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی تبدیل شده است؛ ضروری است همه ما در حفظ و تثبیت این دستاورد، بیش از پیش کوشا باشیم و از هر آنچه سبب افتراق و تشتت می‌شود، به جد پرهیز کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: اتحاد ملی ما و صدای واحد ملت ما، دشمن را کلافه و مستأصل کرده است؛ دشمن مترصد است اهدافی را که در تجاوز و جنگ و مذاکره به آن نرسید با ایجاد انشقاق و تفرق، حاصل کند. زهی خیال باطل! اتحاد ملی ما سد مستحکم و مرصوص و دیواره‌ی محکمِ سربه‌فلک‌کشیده مقابل دشمن است. ما نیز در تبعیت محض از رهبری معظم انقلاب، تاکید می‎‌کنیم که رویکرد دستیابی به «ایران هر چه قوی‌تر» از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه می‌گذرد.

وی گفت: در جنگ شناختی که دشمن به راه انداخته بود، جمهوری اسلامی نظامی تنها و بدون پشتوانه مردمی معرفی می‌شد، علت حمله به برخی مراکز نیز محاسبات مربوط به همان جنگ شناختی بود که دشمن خود رقم زده و خود در دام اشتباهات برآوردی ناشی از آن گرفتار شده بود.

اکنون با حضور میدانی مردم از یک سو و درخشش طرح جان فدا از سوی دیگر، راه دشمن در هر دو عرصه جنگ نرم و عرضه جنگ سخت مسدود شده است ولی استمرار این پیروزی نیازمند تلاش روز افزون در هر دو جبهه است.



