به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از سیانان، فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان، نسبت به پیامدهای تشدید تنشهای نظامی علیه ایران هشدار داد و تأکید کرد که این تحولات، بنیانهای اقتصادی این کشور را بهطور مستقیم تهدید میکند.
فریدریش مرتس اعلام کرد که تأثیرات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دیگر تنها به افزایش قیمت انرژی محدود نیست، بلکه اکنون به تهدیدی جدی برای اساس اقتصاد آلمان تبدیل شده است.
وی افزود که این جنگ، شوکهای ژئوپلیتیکی شدیدی در بازارهای انرژی ایجاد کرده که پیامدهای آن به اقتصادهای بزرگ در اروپا، آسیا و حتی ایالات متحده سرایت کرده و ثبات اقتصادی جهانی را بیش از پیش واضح ساخته است.
در همین راستا، شبکه «سیانان» (CNN) گزارش داد که اقتصادهای اروپایی تحت فشار فزاینده ناشی از این جنگ قرار دارند. همچنین دادههای «اساندپی گلوبال» (S&P Global) نشان میدهد که تولید کسبوکار در اروپا برای نخستینبار طی ۱۶ ماه گذشته در ماه آوریل کاهش یافته و همزمان افزایش قابلتوجهی در سطح قیمتها رخ داده است.
این شاخصها، بر اساس نظرسنجی مدیران خرید در کشورهای منطقه یورو، بازتاب مستقیم افزایش هزینههای انرژی است؛ موضوعی که اتحادیه اروپا را وادار کرده تا برای مهار پیامدهای اقتصادی فزاینده، در حال آمادهسازی اقدامات اضطراری باشد.
