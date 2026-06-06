پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت الله فیاض

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در پی درگذشت آیت الله العظمی فیاض از مراجع عالیقدر شیعیان، جامعه مدرسین پیام تسلیتی به این شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثلمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌارتحال فقیه جلیل القدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان الله تعالی علیه) از مراجع بزرگ نجف اشرف، موجب تألم و تأثر گردید. آن علامه مدقق با احاطه و تبحر بسیار به تحقیق و بحث علمی و تربیت شاگردان در حوزه نجف اشتغال داشت. ایشان علی رغم مخاطرات و مشکلات فراوان در زمان حکومت بعث، در نجف اشرف ماندگار شدند و با مجاهدت‌های بسیار به تألیف، تدریس و ترویج معارف اهل بیت (علیهم السلام) پرداختند و آثار متنوعی متناسب با نیازهای اجتماعی و سیاسی مردم به یادگار گذاشتند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این مرجع عظیم الشأن شیعه را به حضرت ولیعصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)، حوزه‌های علمیه نجف و قم و به خصوص طلاب و فضلا و مردم کشور افغانستان تسلیت می‌گوید و برای خاندان شریف معزی صبر و اجر مسئلت دارد.

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