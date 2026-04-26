وبینار "زنان و مقاومت" برگزار شد/ حلا الجابری: خانواده سلول مرکزی جامعه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین شهادت رهبر امت اسلامی، به همت مجمع محلی لبنان و با همکاری اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار "زنان و مقاومت" با حضور بیش از 30 نفر از بانوان علاقه‌مند عرب‌زبان برگزار شد.

در این جلسه سرکار خانم دکتر حلا الجابری الموسوی از کشور عراق به بیان نقطه نظرات خود با موضوع "زنان ستون فقرات مقاومت و نماد زندگی شرافتمندانه" پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه جوهره ما در این جنگ ایدئولوژیک آشکار شده و چگونه مقاومت از میدان نظامی به میدان آگاهی منتقل شده است، به تلاش‌های دشمن برای شکستن اراده بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن مفاهیم و ارزش‌های درون خانواده، سعی داشت زنان امروز را در ایجاد تاب‌آوری روانی در برابر فرهنگ غرب بشکند و آنان را به انقیاد درآورد اما زنان ما «اولین پیام‌رسان» برای خانواده‌ها و جوامع خود بودند و غرور و شهادت را از تراژدی به عملی در جهت پیروزی تبدیل کردند و معنای بهایی را که برای دستیابی به آزادی خود می‌پردازیم، برای نسل‌های آینده روشن کردند.

حلا الجابری الموسوی، خانواده را سلول مرکزی جامعه مقاومت دانست و با اشاره به اینکه هدف اصلی در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز همین خانواده است، در ادامه به اهمیت برخی نقش‌های زنان در خانواده مقاومتی پرداخت و در تشریح و شمارش آن گفت:

۱) اقتصاد سخاوتمندانه: در محاصره و بحران‌ها، خِرَد زنان در مدیریت سختی‌ها می‌درخشد و «کمی را به کفایت» تبدیل می‌کند. زیرا گرسنگی با عزت بهتر از سیری در سایه تحقیرِ و بندگی است.

۲) همبستگی اجتماعی: خانواده مقاومت، جزیره‌ای منزوی نیست بلکه بزرگترین چالش، تقویت روحیه «یک پیکر» است، جایی که خانواده قوی از خانواده داغدار حمایت می‌کند و قلب‌ها، حتی قبل از خانه‌ها، به روی آوارگان و نیازمندان گشوده می‌شود و نقش بانوان در این موضوع بسیار پر رنگ است.

۳) استقامت عاطفی: هنگامی که بحران‌ها شدت می‌گیرند و مردم مستعد اضطراب هستند، نقش مادر در القای ایمان و آرامش بسیار مهم می‌شود. او به ما یادآوری می‌کند که بحران‌ها آزمایشی پیش از پیروزی هستند و هر خانۀ مقاومتی، امتدادی از خاندان پیامبر و صبر زینب(س) است.

خانم الجابری در پایان تأکید کرد: امروزه، مقاومت صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک هویت وجودی است. زنان چراغ راهنمایی هستند که مردان با آن راه خود را به میدان نبرد پیدا می‌کنند. بنابراین باید اذعان نمود که با صبر، پیروزی حاصل می‌شود؛ با آگاهی، خون حفظ می‌شود؛ و با ایمان، پرچم حق، همچنان برافراشته و پابرجا می‌ماند.

در ادامه، خانم حلا الجابری الموسوی به سوالات حاضرین پاسخ داد. همچنین، پخش کلیپ حماسی به زبان عربی از برنامه‌های جنبی این نشست برخط بود.

