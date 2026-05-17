به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از روندهای جاری در ساختار حکمرانی طالبان، نسبت به پیامدهای تمرکز قدرت و محدودسازی فضای اجتماعی و مذهبی هشدار داد.

او در این نامه تأکید کرده است که تبدیل منتقدان به «دشمن» و نادیده گرفتن دیدگاه‌های مخالف، رویکردی است که در درازمدت به تضعیف پایه‌های هر نظام سیاسی منجر می‌شود.

به گفته او، حکومت‌هایی که ظرفیت شنیدن صدای مخالف را از دست می‌دهند، در برابر بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

جهانی در بخش دیگری از نامه خود، عملکرد نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که برخوردهای توهین‌آمیز در بازارها و رفتارهای فیزیکی، به‌ویژه با زنان، نقض کرامت انسانی و عاملی برای افزایش نارضایتی عمومی است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های مذهبی تصریح کرده است که در چهار مذهب اهل سنت، حق انتخاب فقهی وجود دارد و سلب این حق، نه مبنای شرعی دارد و نه از منظر اجتماعی قابل دفاع است.

وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ادامه نگرانی خود را نسبت به وضعیت پیروان مذهب شیعه ابراز کرده و خواستار تأمین برابری کامل حقوق برای میلیون‌ها شهروند شیعه این کشور شده است.

او با اشاره به بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز اخیر با یک عالم شیعه، هشدار داده که چنین اقداماتی می‌تواند حساسیت‌های مذهبی را افزایش دهد و به شکاف‌های اجتماعی دامن بزند.

جهانی افغانستان را «خانه مشترک همه اقوام» توصیف کرده و تأکید کرده است که هیچ قومی حق انحصار قدرت را ندارد.

او از پشتون‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، پشه‌ای‌ها و سایر اقوام نام برده و بر ضرورت مشارکت برابر آنان در ساختار سیاسی کشور تأکید کرده است.

او همچنین تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و سپردن مسئولیت‌ها به افراد غیرمتخصص را عامل تضعیف ساختارهای اداری دانسته و هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند کارآمدی نظام را با چالش جدی مواجه کند.

جهانی در پایان نامه خود ضمن ابراز نگرانی از آینده افغانستان، تأکید کرده است که در صورت بی‌توجهی به عدالت اجتماعی، توازن قومی و حقوق شهروندی، کشور با بحران سیاسی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، او تصریح کرده که مخالف «تغییر قهری» است و معتقد است هرگونه تحول باید از مسیر گفت‌وگو و اصلاحات صورت گیرد تا از بروز جنگ داخلی و تلفات انسانی جلوگیری شود.

