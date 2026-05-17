نمایشگاه دو روزه کتاب در بامیان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ریاست اطلاعات و فرهنگ استان بامیان افغانستان با همکاری کتابخانههای خصوصی، فرهنگیان و هنرمندان این استان، نمایشگاه دو روزه کتاب را در مرکز استان بامیان برگزار کرد.
به گفته مسئولان، در این نمایشگاه بیش از ۴ هزار جلد کتاب در بخشهای مختلف از جمله علوم قرآنی، حدیث، علوم تجربی، و موضوعات انگیزشی و فکری از سوی شش کتابخانه به نمایش گذاشته شده است.
قاری مصطفی صالح، رئیس اطلاعات و فرهنگ استان بامیان افغانستان، مطالعه را عامل مهمی در رشد و پیشرفت جامعه دانست و تأکید کرد که ترویج کتابخوانی میتواند نقش مؤثری در ارتقای فکری نسل جوان داشته باشد.
او هدف از برگزاری این نمایشگاه را گسترش فرهنگ مطالعه و مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.
شماری از بازدیدکنندگان نیز بر اهمیت برگزاری چنین برنامههایی تأکید کرده و آن را در افزایش آگاهی فکری و تشویق جوانان به مطالعه مؤثر دانستند.
آنان از مسئولان خواستند تا زمینه برگزاری برنامههای بیشتری در این زمینه را فراهم کنند.
