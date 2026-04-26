وزارت اطلاعات: عاملان تیراندازی به تجمعات مردمی در کرمان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات روز یکشنبه ۶ اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد: در ایام دهه مبارک کرامت رضوی، با استعانت از اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، عاملان چند تیراندازی به تجمعات مردمی در میدان آزادی کرمان شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان کرمان طی سلسله اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی و مجاهدتهای خاموش و شبانه روزی، با بهرهگیری از همکاری و هم افزایی برادران خود در سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی استان کرمان و دادگستری استان کرمان، موفق به شناسایی و دستگیری ضربتی تروریست اصلی عامل تیراندازی به مردم قهرمان حاضر در تجمعات شبانه میدان آزادی کرمان و سه عامل همدست او، شامل دو مرد و یک زن شدند. تروریستهای مذکور با تیراندازی به تجمع ضدآمریکایی-صهیونی موجب مجروحیت دو مرد و یک دختر خردسال شده بودند.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات اعلام شد: اطلاعات به دست آمده حکایت از وابستگی تروریستها به گروهک سلطنتطلب تحت مدیریت رژیم کودککش صهیونیستی میباشد. از این تیم تروریستی چند قبضه سلاح گرم، سلاحهای شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ و مهمات و سازههای انفجاری کشف و ضبط گردید.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان(عج) در برابر مردم شهیدپرور و شریف دیار کریمان، متواضعانه تعظیم می کنند که حوادث پیشگفته نه تنها به کاهش حضور آنها در این گردهماییهای مقدس نیانجامید، بلکه به گواهی همهی ناظران و حاضران در تجمعات، موجب افزایش حضور حماسی، وفادارانه و دشمن شکن آنها گردید. فرزندان شما در ادارهکل اطلاعات استان کرمان، ضمن تقاضای دعا برای موفقیت در رویایی مستمر خویش با ایادی اردوگاه کفر و ظلم و تروریسم، انتظار دارند همچون گذشته، ما را در این رویارویی مداوم، از طریق شماره ۱۱۳ یاری فرمایید.
