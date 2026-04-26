به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله کازرونی در مراسم چهلم شهید حجت الاسلام والمسلمین خطیب، اظهار داشت: انبیای الهی با دو صفت بسیار شوقانگیز و دلانگیز در قرآن معرفی شدهاند؛ صفت «حیاتبخشی» و «شفابخشی». خدای متعال در آیه شریفه «اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ» میفرماید: وقتی خدا و رسول شما را به چیزی دعوت میکنند که شما را زنده میکند، اجابت کنید. این حیات، غیر از حیات مادی، بلکه یک حیات معنوی، حقیقی و کمالیافته است و اگر کسی به این حیات برسد، بسیار متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ» تصریح کرد: انبیا طبیبان واقعی قلوب هستند. آنها به دل بیواسطه مینگرند. اما دنیاپرستی، عقل را فاسد میکند و انسان را از شنیدن حکمت باز میدارد. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند «حُبُّ الدُّنْیَا یُفْسِدُ الْعَقْلَ وَ یُصِمُّ الْقَلْبَ عَنِ الْحِکْمَةِ». کسانی که صد و خوردهای کودک را میکشند و افتخار میکنند، عقلشان فاسد شده است.
سخنران حرم مطهر با بیان اینکه شهدا دارای حیاتی برتر از حیات معنوی هستند، خاطرنشان کرد: شهادت، یک تجلی و جلوه الهی است که جامعه را متحول میکند. شهید عزیز ما، حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر پرتلاش، جانباز گمنام و بیعلاقه به پست و مقام بود. ایشان هیچ علاقهای به وزارت نداشت و دنبال نام و شهرت نبود. ایشان در حال نماز شب به شهادت رسید. همچنین شهید لاریجانی نیز در حال نماز شب به شهادت نائل آمد.
آیتالله کازرونی در ادامه با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل، ابراز داشت: خدایا به عزت و جلال خودت، حیات ظالمان، آمریکا و اسرائیل و حاکمانشان را از این زمین بهخصوص از ایران عزیز قلعوقمع بفرما و آنان را به سزای اعمال ننگینشان در همین دنیا مجازات کن.
