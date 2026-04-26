به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با بازگشایی آسمان کشور و صدور مجوز پروازی توسط سازمان هواپیمایی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پروازهای برنامهای خود را به مقاصد مختلف از جمله مشهد، مدینه، استانبول، نجف از سر گرفت و قرار است در روزهای آینده نیز پروازهایی به مقاصدی چون باکو، دوحه و بغداد نیز داشته باشد.
براساس اعلام این شرکت، در راستای پاسخگویی به تقاضای هموطنان عتبات عالیات سه پرواز هفتگی تهران به نجف و بالکعس برنامهریزی شده است. این مسیر پروازی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه هر هفته در ساعت ۰۹:۴۵ ازفرودگاه حضرت امام (ره)به مقصد نجف اشرف انجام میشود.
در راستای از سرگیری پروازها، پروازهایی توسط برخی ایرلاینهای داخلی به مقصد مسقط نیز انجام میشود.
براساس گزارشهای منتشر شده، شرکت هواپیمایی ایران ایرتور نیز قرار است پروازهای برنامهریزی خود را در مسیر ارومیه - تهران از سر بگیرد.
همچنین گفته میشود از فرودگاه مهرآباد پروازهای خروجی به مقاصد مشهد، شیراز، ارومیه، زاهدان و همچنین پروازهای ورودی از مشهد، زاهدان، بیرجند، کرمان، شیراز، ارومیه توسط شرکتهای ایران ایر، تابان، سپهران، ایران ایرتور، ساها، ماهان، کیش ایر، کارون انجام شده است.
