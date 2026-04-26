به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شیخ محمد یعقوبی در دیدار سالانه با جمعی از راهنمایان کاروان‌های حجاج اعزامی به سرزمین‌های مقدس، بیان داشت: ختم قرآن کریم از مستحبات مؤکد در سفر حج است. سرزمین‌های مقدس به‌عنوان محل نزول وحی، بستری عملی برای فهم عمیق قرآن به شمار می‌روند.

آیت‌الله یعقوبی با اشاره به اینکه فهم آیات بدون آگاهی از شأن نزول و زمینه‌های تاریخی کامل نمی‌شود، بیان داشت: «مفسر قرآن باید با حوادث دوران رسالت، از مکه تا مدینه، آشنا باشد.»

وی راهنمایان کاروان‌ها را به برپایی محافل قرآنی فراخواند که صرفاً به تلاوت محدود نباشد، بلکه شامل تدبر، تبیین معانی و استخراج آموزه‌های کاربردی نیز باشد.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان «بهار زمانی قرآن» و سرزمین‌های مقدس «بهار مکانی قرآن» هستند، بر ضرورت عبور از تفسیر نظری به مرحله تحقق عملی قرآن در زندگی تأکید کرد تا قرآن به‌عنوان «امام» و «رهبر» در جامعه نقش‌آفرین باشد؛ چراکه این جایگاه تنها با استخراج ارزش‌ها و تبدیل آن‌ها به رفتار عملی تحقق می‌یابد.

معظم‌له در ادامه ابراز داشت: روش تفسیری ایشان با عنوان «من نور القرآن» مبتنی بر تفسیر آیات و تطبیق آن‌ها بر مسائل روز در حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ رویکردی که قرآن را به‌عنوان راهبر و هدایتگر زندگی معرفی می‌کند.

وی افزود: تدبر به این شیوه، موجب حضور فعال قرآن در جان و رفتار انسان شده و مسیر صحیح و امن زندگی را ترسیم می‌کند.

آیت‌الله یعقوبی برای نشان دادن رویکرد تدبری خود، به آیه «وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ» اشاره کرد و سه پیام اصلی آن را برشمرد:

توجه دائمی به نظارت الهی که انسان را از گناه بازمی‌دارد.

آرامش در سختی‌ها، زیرا مؤمن هرگز تنها نیست.

تقویت امید و پرهیز از یأس در شرایط دشوار.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار اجرای طرحی گسترده برای تأسیس مدارس قرآنی در مناطق مختلف شد و از آحاد جامعه، به‌ویژه جوانان، برای حضور در این مراکز دعوت کرد.

وی تأکید کرد: ارائه قرآن با رویکرد تدبری و تأملی، زمینه تحقق عملی «امامت قرآن» را فراهم می‌سازد و قرآن کریم مؤثرترین راهکار برای حل بحران‌های اجتماعی و مقابله با فتنه‌هاست.

در پایان، وی ضمن تبریک به راهنمایان کاروان‌های حج، این مسئولیت را نعمتی بزرگ الهی دانست و تصریح کرد: خداوند آنان را نه‌تنها به حج موفق ساخته، بلکه آنان را در جایگاه هدایتگر و مربی حجاج قرار داده است. وی یادآور شد: سختی‌های ایام حج گذراست، اما پاداش عظیم الهی ماندگار خواهد بود.

.............

پایان پیام