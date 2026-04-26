به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، دستور داد «سرایا السلام» در کربلا بازسازی شده و سلاحها از تمامی یگانهای آن جمعآوری شود.
صدر در بیانیهای اعلام کرد: تمام سلاحها از همه تشکیلات نظامی، چه تعلیقشده و چه فعال، حداکثر ظرف مدت ۵ روز، فقط در کربلا جمعآوری شود.
وی افزود: سرایا السلام باید بازسازی شود، تمامی فرماندهان تغییر یابند و افراد باقیمانده ظرف مدت حداکثر یک ماه بررسی شوند و افراد صالح از میان اهالی کربلا انتخاب گردند. همچنین همه خودروها و وسایل نقلیه عمومی و خصوصی از افراد مجرم و کسانی که در حوادث روز گذشته دخیل بودند، جمعآوری شود. من و خاندان صدر از آنان تا روز قیامت بیزاریم، بلکه باید درباره آنها تحقیق شود، زیرا بعید نمیدانم که تروریست و دشمنان امام حسین (ع) و کربلا باشند.
مقتدی صدر ادامه داد: فهرستی از نام متهمان وجود دارد و اقدامات لازم از جمله افشای هویت آنها و مجازاتشان انجام خواهد شد؛ چرا که آنها نام خاندان صدر، مذهب، دین و وطن را مخدوش کردهاند. این اقدام از طریق انتشار تصاویر، نشانیها و اسامی آنها صورت خواهد گرفت.
وزارت کشور عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق به بازداشت افراد دخیل در یک درگیری در استان کربلا شدهاند؛ حادثهای که در پی یک مشاجره لفظی رخ داد و به تیراندازی انجامید.
