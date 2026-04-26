برگزاری نشست کمیسیون عالی شیعیان در پی افزایش ناامنی در غرب کابل

۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
در پی افزایش رویدادهای جنایی در غرب کابل و ابراز نگرانی ساکنان این مناطق، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نشستی ویژه برای بررسی وضعیت امنیتی برگزار کرد و بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملی و تقویت هماهنگی‌ها برای تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش ناامنی و رویدادهای جنایی در غرب کابل، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نشستی با حضور اعضای این نهاد برگزار کرد تا ابعاد وضعیت امنیتی و مطالبات شهروندان مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست، اعضا با اشاره به افزایش موارد سرقت، خشونت‌های شهری و نگرانی گسترده ساکنان برخی محله‌ها، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت امنیتی شدند.

بر اساس گزارش‌ها، در برخی مناطق غرب کابل، شهروندان برای مقابله با ناامنی، نگهبانی‌های شبانه نوبتی را به صورت خودجوش سازماندهی کرده‌اند.

محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان، در این نشست بر اهمیت انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی میان شهروندان تأکید کرد و امنیت را از نیازهای اساسی جامعه دانست.

همچنین علی‌اکبر جمشیدی، معاون این نهاد، گزارشی از مطالبات و نگرانی‌های جامعه شیعه را ارائه کرد و خواستار توجه جدی به تأمین امنیت مناطق غرب کابل شد.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی، افزایش هماهنگی‌های امنیتی و پاسخ‌گویی مؤثر به نگرانی‌های شهروندان تأکید کردند.

