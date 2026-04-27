به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها، ضمن تبریک میلاد بانوی کرامت اظهار داشت: امام صادق(ع) قم را به واسطه حرم حضرت معصومه(س) حرم اهل بیت(ع) نامیدند.
وی با اشاره به اینکه در روایات آمده است که حضرت معصومه(س) برای شفاعت تمام شیعیان کافی است، مطرح کرد: همچنین از اهل بیت(ع) به ما رسیده است که هر کس حرم حضرت معصومه(س) را زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه در آستانه میلاد علی ابن موسیالرضا علیهالسلام هستیم، عنوان کرد: امام رضا(ع) را عالم آل محمد(ص) و مظهر رأفت الهی نامیدهاند.
وی با اشاره به اینکه خداوند همه پیامبران و امامان را برای رشد و تکریم ما نازل کرده است، خاطرنشان کرد: در صفحه نخست سوره بقره میخوانیم که خداوند قرآن و عترت را برای خوشبختی دنیا و آخرت ما آفریده است.
ماندگاری با بیان اینکه کرامت این است که آدم در مسیری حرکت کند که به رشد، موفقیت، خوشبختی، رستگاری و مدال برسد، تصریح کرد: امروز مردم ایران فهمیدند و دارند به دنیا نشان میدهند که وقتی میگوییم الله اکبر، دیگر فرعون، شداد، نمرود، ترامپ و نتانیاهو عددی نیستند.
وی با اشاره به اینکه ۴۶ سال قبل خدا با ما بود و دشمنان ما در صحرای طبس گرفتار طوفان شن شدند و این یعنی اللهاکبر، یادآور شد: امروز نیز دشمن تصور کرد خدای ما تغییر کرده و مجدد به ایران حمله کرد و گرفتار شد و دنیا فهمید اللهاکبر واقعی یعنی بزرگترین قدرت نظامی دنیا نیز اگر در مقابل خداوند قرار گیرد، به ذلت کشیده میشود.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: این توفیق به برکت وجود امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و اینهمه امامزاده در کشور ما است؛ چراکه این بزرگواران آمدند تا ما را به عنوان امت ظهور تربیت کنند.
وی با بیان اینکه تمام توفیقات ۵۰ ساله انقلاب اسلامی حاصل پشتیبانی از ولایت است، گفت: امروز دشمن فهمیده است که پیروی این مردم از قرآن و عترت و اتحاد تمام سلایق رمز پیروزی است؛ بنابراین دشمن به دنبال اختلاف افکنی است و این اختلاف افکنی از صدر اسلام و پس از پیامبر(ص) سابقه داشته است.
وی با بیان اینکه دشمن از طریق انسانهای ظاهرالصلاح اختلافافکنی میکند، اظهار کرد: امروز نیز دشمن اگر بخواهد اختلافافکنی کند چند چهره دلسوز را به میدان میآورد.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که امروز همه چیز تحت مدیریت رهبر عزیزمان است، مطرح کرد: مذاکرات امروز حاصل قدرت است و با برجام متفاوت است و این قدرت با هیچچیز شکسته نمیشود بهجز اختلاف.
