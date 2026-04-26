به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن حقوق بشر بحرین، نشستی را با عنوان «بین القمع و الحرب»؛ به معنای «میان سرکوب و جنگ» در قم برگزار کرد؛ درحالیکه به نظر میرسد آنچه امروز در برخی کشورها بهویژه امتهای منطقه در حال تکرار است؛ بیشتر «قلع» است تا «قمع»؛ یعنی هدفی بزرگتر از سرکوب دنبال میشود که همانا «ریشهکنی» صدای هر اعتراض و یا مخالفت است.
در ابتدای این نشست، ضمن بزرگداشت یاد همه شهدای این جنگ و بویژه قائد شهید امت امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه و همچنین همه شهدا و ایثارگران جبهه مقاومت بویژه شهید سید حسن نصرالله، به این نکته اشاره شد که متأسفانه معیار واحدی در بررسی موضوع حقوق بشر در جهان دیده نمیشود.
همچنین گزارشهای مستند ارائه شده به زبان عربی در این نشست نشان داد که طی ماههای فوریه و مارس سال جاری میلادی یعنی همزمان با وقوع جنگ رمضان علیه ملت ایران، سرکوب، بازداشت، زندانی کردن و حتی ترور و بهشهادترساندن برخی از مردم و شخصیتهای دینی و مذهبی در کشورهای بحرین، کویت و امارات رُخ داده است.
این فشارها در پی برپایی تظاهرات توسط برخی از مردم در اعتراض به تجاوز دشمنان علیه ملت ایران بوده و البته حمله به منازل معترضان و حتی تخریب برخی از این منازل را نیز به دنبال داشته است.
این گزارشها همچنین صراحت داشت که برخورد با نظرها و اعتراضهای مردمی، کاملاً سیاسی بوده و برگزارکنندگان مجالس عزاداری، منتشرکنندگان پیامهای تسلیت برای شهادت آیت الله خامنهای و حتی انتشار شعار «یا حسین» در فضای مجازی را نیز شامل میشده است.
برایناساس باید گفت طی این دو ماه و در این سه کشور یعنی بحرین، کویت و امارات، هر نوع ابراز همدردی با جمهوری اسلامی ایران، جُرمانگاری شده و در برخی موارد، دادگاههایی نیز برای برخی متهمان با اتهامات واهی مانند استفاده از سلاح کُشتارجمعی (!) و حتی بدون حضور وکیل برگزار شده است.
و اما گزارش اصلی این نشست، درباره برخی جنایات جنگی واقع شده در ایران و در جریان جنگ رمضان بود؛ بهویژه با تمرکز بر خسارات وارد شده به مناطق مسکونی در ایران از جمله حمله به مدارس، سالنهای ورزشی، بیمارستانها، پایگاههای امدادی، مراکز فرهنگی و دیگر مناطق غیرنظامی.
در ادامه این گزارش تأکید شد که کُشتار کودکان بیگناه در مدرسه شجره طیبه میناب در بیست و هشتم فوریه سال ۲۰۲۶، یک جنایت قطعی جنگی است که برای ورود نام آمریکا و اسرائیل به لیست سیاه جنایتکاران علیه کودکان کفایت میکند.
این گزارشها همچنین ترور یک مرجع دینی در منزلش را نه ترور یک شخص، بلکه نشانه عداوت آشکار دشمنان علیه همه امت اسلامی دانسته و افزوده است: با این جنایت جنگی، همه پیروان آیتالله خامنهای در همه کشورها، صدمه و آسیب درونی دیدند.
در این گزارشها به این نکته نیز توجه داده شد که همه جهانیان باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ ضمن آن که باتوجهبه اقدامات صورتگرفته، ترامپ و نتانیاهو، دو مجرم جنگی هستند که باید تحت تعقیب بینالمللی قرار گیرند و البته لازم است تا همه جنایتکارانی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این فجایع مشارکت داشتهاند؛ در دادگاههای بینالمللی و بر اساس حقوق بینالملل محاکمه شوند.
گزارشهای مطرح شده در این نشست در ادامه به این نکته هم اذعان کرد که سیاست قمع و سرکوب اعتراضات در کشورهای منطقه به پایان نرسیده؛ همچنان که ترور برخی از شخصیتهای ملی و مذهبی در کشورهای مسلمان در دستور کار دشمنان است.
