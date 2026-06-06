به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود عمق روابط سیاسی، امنیتی و نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرونده جاسوسی این رژیم در آمریکا همواره یکی از بحث‌برانگیزترین و حساس‌ترین موضوعات در روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده است. طی دهه‌های گذشته، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بارها تل‌آویو را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از داخل ساختار حکومتی و امنیتی این کشور متهم کرده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، هر بار که گزارش یا اتهام جدیدی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در خاک آمریکا منتشر می‌شود، پرسش‌هایی قدیمی درباره میزان اعتماد میان دو متحد و حدود همکاری‌های اطلاعاتی آنها دوباره مطرح می‌شود. این پرسش نیز همواره وجود داشته که اگر رژیم صهیونیستی متهم به جاسوسی از نزدیک‌ترین متحد و حامی خود است، رویکرد اطلاعاتی آن در قبال سایر کشورها چگونه خواهد بود.

نگرانی‌های تازه در واشنگتن

در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده که از افزایش سطح هشدار نسبت به فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در آمریکا حکایت دارد. این نگرانی‌ها عمدتاً به تلاش‌های احتمالی برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با تصمیم‌گیری‌های دولت آمریکا درباره ایران و تحولات خاورمیانه مربوط می‌شود.

همزمان، برخی گزارش‌ها از بروز اختلاف‌نظرهایی میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره نحوه مواجهه با ایران و برخی تحولات منطقه‌ای خبر داده‌اند. موضوعی که حساسیت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را افزایش داده است.

اتهام شنود و نفوذ اطلاعاتی

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده است که نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی‌اند که رژیم صهیونیستی تلاش کرده به اطلاعات مربوط به راهبردها و مواضع دولت آمریکا در قبال مذاکرات و تحولات مرتبط با ایران دست پیدا کند. برخی مقامات آمریکایی حتی مدعی شده‌اند سطح نگرانی از فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از بسیاری از کشورهای متحد دیگر نیز بیشتر است.

در یکی از گزارش‌های منتشرشده، ادعا شده بود که برخی کارکنان وزارت دفاع آمریکا که در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کردند، نرم‌افزارهای جاسوسی را روی تلفن‌های همراه خود شناسایی کرده‌اند. موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت ارتباطات مقام‌های آمریکایی را افزایش داد.

همچنین برخی مسئولان سابق و کنونی آمریکا هشدار داده‌اند که استفاده برخی مقامات از تلفن‌های شخصی و ابزارهای ارتباطی غیررسمی در مسائل امنیت ملی، آنها را در برابر عملیات احتمالی شنود و نظارت آسیب‌پذیرتر کرده است.

پرونده پولارد؛ نقطه عطف روابط اطلاعاتی

بسیاری از کارشناسان آمریکایی معتقدند مهم‌ترین پرونده جاسوسی در روابط دو کشور به ماجرای «جاناتان پولارد» بازمی‌گردد.

پولارد که تحلیلگر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا بود، در سال ۱۹۸۵ به اتهام انتقال هزاران سند محرمانه به رژیم صهیونیستی بازداشت شد. تحقیقات بعدی نشان داد حجم گسترده‌ای از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده آمریکا در اختیار تل‌آویو قرار گرفته است.

این پرونده به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های جاسوسی در تاریخ روابط واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شد و دادگاه آمریکا در سال ۱۹۸۷، پولارد را به حبس ابد محکوم کرد.

اگرچه پولارد پس از گذراندن ۳۰ سال زندان در سال ۲۰۱۵ آزاد شد و سرانجام در سال ۲۰۲۰ به سرزمین‌های اشغالی رفت، اما این پرونده همچنان یکی از نقاط تاریک در روابط اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

پس از این ماجرا، رژیم صهیونیستی اعلام کرد فعالیت‌های جاسوسی علیه آمریکا را متوقف کرده است، اما نهادهای امنیتی آمریکا هرگز به طور کامل نسبت به این موضوع اطمینان پیدا نکردند.

از دستگاه‌های شنود تا فناوری‌های پیشرفته

در دهه‌های بعد نیز گزارش‌های متعددی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی منتشر شد. یکی از مشهورترین آنها به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد، زمانی که رسانه‌های آمریکایی از کشف تجهیزات پیشرفته شنود در نزدیکی کاخ سفید و برخی ساختمان‌های حساس دولتی خبر دادند.

هرچند هیچ اتهام رسمی علیه رژیم صهیونیستی مطرح نشد، اما برخی مقامات آمریکایی، تل‌آویو را محتمل‌ترین عامل این عملیات دانستند. این موضوع بار دیگر بی‌اعتمادی موجود در بخشی از ساختار امنیتی آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی را برجسته کرد.

بر اساس گزارش‌های مختلف، رژیم صهیونیستی در برخی محافل امنیتی آمریکا همچنان یکی از فعال‌ترین کشورها در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با حوزه‌های نظامی، فناوری و صنایع پیشرفته شناخته می‌شود.

رقابت بر سر فناوری و صنایع دفاعی

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز اصلی فعالیت‌های جاسوسی بر اطلاعات نظامی و راهبردی بود، برخی گزارش‌های آمریکایی مدعی‌اند که در سال‌های اخیر توجه رژیم صهیونیستی بیشتر به فناوری‌های پیشرفته و اسرار صنعتی آمریکا معطوف شده است.

در همین راستا، برخی مقامات امنیتی آمریکا نسبت به استفاده احتمالی از همکاری‌های تجاری و پروژه‌های مشترک دفاعی برای دستیابی به فناوری‌های حساس ابراز نگرانی کرده‌اند.

همچنین در مقاطع مختلف، برخی نهادهای امنیتی آمریکا هشدار داده‌اند که تسهیل ورود اتباع رژیم صهیونیستی به آمریکا می‌تواند نظارت بر فعالیت‌های اطلاعاتی احتمالی را دشوارتر کند.

همکاری ادامه دارد، اما تردیدها باقی است

با وجود همه این اتهامات و سوءظن‌ها، همکاری امنیتی و اطلاعاتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه متوقف نشده است. واشنگتن و تل‌آویو همچنان در موضوعات مختلف منطقه‌ای به‌ویژه پرونده ایران و مسائل امنیتی خاورمیانه، همکاری گسترده‌ای دارند.

با این حال، پرونده‌های متعدد جاسوسی و گزارش‌های منتشرشده طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان نیز از دایره رقابت‌های اطلاعاتی و نگرانی‌های امنیتی خارج نیستند. به همین دلیل، موضوع اعتماد متقابل همچنان یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین ابعاد روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

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