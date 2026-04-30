‌شیخ عیسی قاسم: لغو تابعیت شهروندان بحرینی اقدامی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به تصمیم پادشاهی این کشور برای لغو تابعیت تعدادی از شهروندان واکنش نشان داد و آن را دور زدن قانون اساسی برشمرد.

وی در بیانیه‌ای تأکید کرد: در بحرین تلاش‌هایی برای لغو تابعیت تعدادی از شهروندان محترم در جریان است که این امر بر خلاف قانون اساسی می باشد.

آیت‌الله عیسی قاسم گفت؛ هر گونه تغییر در موضوع حق تابعیت، اقدامی مغایر با قانون اساسی و فرار از قانون و فراتر از آن فرار از حق مشروع است و هر آنچه نامشروع باشد، نامشروع نیز باقی خواهد ماند و شریعت الهی نیز تغییرناپذیر است.

.

....................

پایان پیام