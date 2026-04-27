به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اندیشکده سوئدی سیپری در گزارشی اعلام کرد: هزینههای نظامی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ به ۲۱۸ میلیارد دلار رسیده است و در این میان هزینههای نظامی عربستان سعودی ۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۸۳.۲ میلیارد دلار رسیده و این کشور را به هشتمین هزینهکننده بزرگ نظامی جهان تبدیل کرد.
این گزارش افزوده است: هزینههای نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به میزان ۷.۲ درصد رشد کرد و به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن ناشی از عملیات نظامی در عراق، سومالی و سوریه بوده است.
