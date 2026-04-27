به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امام جمعه بغداد و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، با ارائه تحلیلی از تحولات عراق، منطقه و جهان، هشدار داد که منطقه در شرایط «آشفتگی فراگیر» ناشی از رقابت قدرت های بزرگ قرار دارد و جنگ آینده موازنه قدرت را به طور بنیادین تغییر خواهد داد.

وی وضعیت سیاسی عراق را «پیچیده و ناپایدار» توصیف کرد و گفت: این وضعیت جدا از جنگ منطقه ای ایران نیست. این رویارویی بر کل منطقه سایه افکنده و کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، سوریه، مصر، یمن، ترکیه و حتی اروپا را با نوعی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی مواجه کرده است.

امام جمعه بغداد با اشاره به نوسانات قیمت نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی افزود: این فشارها بر ملتها و جوامع اروپایی نیز تأثیر گذاشته و مشکلات روانی و اجتماعی فزاینده ای برای آنها ایجاد کرده است.

انتخاب نخست وزیر عراق؛ نه به دیکته خارجی

آیت الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پرهیز از شتابزدگی در تصمیم گیری های سیاسی عراق، نسبت به فشارهای آمریکا هشدار داد و تصریح کرد: انتخاب نخست وزیر باید کاملاً عراقی و به دور از هرگونه دیکته خارجی باشد.

وی جلوگیری از انتقال برخی منابع مالی عراق را «ابزار فشار سیاسی» برای تضعیف استقلال تصمیم گیری در این کشور دانست و خاطرنشان کرد: آمریکا تمایلی به روی کار آمدن چهرهای کارآمد و پاکدست در رأس دولت عراق ندارد.

انتقاد از طرح خدمت سربازی در پارلمان عراق

امام جمعه بغداد طرح «خدمت سربازی» در پارلمان عراق را با توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی کنونی «غیرعملی» خواند و گفت: با وجود نیروهای نظامی و امنیتی گسترده -حدود یک میلیون و دویست هزار نفر- در عراق، افزایش نیروها بدون برنامه ریزی راهبردی توجیه پذیر نیست. ملت عراق در مواقع حساس، بدون نیاز به قوانین اجباری، از کشور خود دفاع کرده است؛ تجربه مقابله با داعش گواه این موضوع است.

واکنش به بیانیه وزرای خارجه عرب درباره ایران

وی در ادامه به بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای عربی درباره ایران اشاره کرد و برخی اتهامات مطرح شده را «فاقد مستندات واقعی» و در چارچوب صف بندیهای سیاسی ارزیابی کرد.

آیت الله موسوی همچنین مدعی شد: برخی کشورهای منطقه با در اختیار گذاشتن پایگاه های نظامی خود، درگیر منازعات شده اند و واکنشهای ایران نیز این پایگاه ها را هدف قرار داده است. وی با انتقاد از نقش عربستان سعودی در تحولات منطقه، از «طرح تاریخی برای سلطه سیاسی» سخن گفت.

پیشنهاد همکاری منطقهای ایران، ترکیه و پاکستان

امام جمعه بغداد در پایان خواستار بازنگری کشورهای منطقه در روابط با آمریکا شد و پیشنهاد کرد: سازوکاری مبتنی بر همکاریهای منطقه ای میان ایران، ترکیه و پاکستان جایگزین اتکا به قدرتهای خارجی شود.

وی با بیان اینکه تداوم وابستگی سیاسی میتواند در صورت وقوع جنگی جدید به «بحرانی گسترده» در منطقه منجر شود، افزود: پیشرفت های ایران در حوزه نظامی و فناوری در حال تغییر اساسی موازنه قدرت است. ثبات منطقه تنها در سایه استقلال و تصمیم گیری مبتنی بر حاکمیت ملی محقق میشود.

