برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدرسه میناب در استانبول

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام فرخنده میلاد حضرت علیبنموسیالرضا علیهالسلام، حسینیه استانبول میزبان مراسمی آمیخته با اندوه و همدلی در بزرگداشت جمعی از دانشآموزان جانباخته در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب بود؛ کودکانی که یاد و نامشان، دلهای بسیاری را در ایران و خارج از کشور داغدار کرده است. این مراسم، شامگاه شنبه ۲۵ آوریل، با حضور پرشور ایرانیان مقیم استانبول برگزار شد.
خانوادهها، جوانان و دانشجویان ایرانی، در فضایی صمیمی و تأثرآمیز گرد هم آمدند تا در کنار یکدیگر، یاد این دانشآموزان بیگناه را گرامی بدارند. فضای حسینیه از همان لحظات آغازین، حالوهوایی متفاوت داشت؛ سکوتی آمیخته با اندوه، اشکهایی که بیاختیار بر گونهها جاری میشد و نجواهایی که در گوشهگوشه مجلس به گوش میرسید، صحنههایی بود که عمق تأثر حاضران را نشان میداد.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، با ذکر اهلبیت علیهمالسلام و مرثیهخوانی، حالوهوای مجلس رنگی از سوگ و معنویت به خود گرفت. حاضران، با دلهایی آکنده از اندوه، در کنار یکدیگر ایستادند و با زمزمه دعا، یاد کودکانی را زنده نگه داشتند که فقدانشان زخمی مشترک بر دلها گذاشته است.
حسینیهای برای همدلی در غربت
در سالهای اخیر، حسینیه استانبول به یکی از مراکز فعال در برگزاری برنامههای مذهبی و فرهنگی در میان ایرانیان مقیم این شهر تبدیل شده است. این مجموعه با ایجاد فضایی صمیمی و معنوی، بستری برای گردهمایی ایرانیان در مناسبتهای مختلف فراهم کرده است. برگزاری چنین مراسمهایی، نشاندهنده پیوند عمیق عاطفی و فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور است؛ پیوندی که در لحظات شادی و اندوه، آنان را در کنار یکدیگر قرار میدهد و حس همدلی را در دل غربت زنده نگه میدارد.
