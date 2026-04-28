به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام چهلم رهبر شهید انقلاب، به همت انجمن بانوان مادر فاطمه(س) بنگلادش و با همکاری اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، نشست ویژه بانوان با موضوع "بررسی ابعاد مختلف زندگی، مبارزات، آرمان‌ها و نقش مؤثر رهبر شهید در پیشبرد و تثبیت انقلاب اسلامی" به‌صورت مجازی برگزار شد.

خانم دکتر رکن آبادی مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این نشست گفت: ما امروز درباره «شهید قدس»، رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سخن می‌گوییم؛ مردی که نه تنها معمار استحکام ایران اسلامی، بلکه نوری برای بیداری تمام مستضعفان جهان بود. آیت‌الله خامنه‌ای از جوانی در صف اول مبارزه با استبداد و استعمار قرار داشتند. ایشان در کنار امام خمینی (ره) آموختند که اسلام نه فقط دین عبادت در خلوت، بلکه دین ایستادگی در برابر ظلم است. سال‌ها زندان، شکنجه و تبعید نه تنها ایشان را فرسوده نکرد، بلکه اراده‌شان را برای برپایی حکومتی بر پایه عدل الهی مستحکم‌تر ساخت. ایشان در سال‌های رهبری، با درایتی بی‌نظیر، کشتی انقلاب را از میان طوفان‌های سهمگین عبور دادند و در نهایت، همان‌طور که آرزو داشتند، به دست شقی‌ترین دشمنان بشریت یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

وی به آرمان‌های رهبر شهید اشاره کرد و اظهار داشت: آرمان بزرگ ایشان «تحقق تمدن نوین اسلامی» بود؛ تمدنی که در آن علم، معنویت و عدالت در کنار هم باشند. ایشان معتقد بودند که امت اسلامی باید از زیر یوغ فرهنگی و سیاسی غرب خارج شده و به عزت ذاتی خود بازگردد.

رکن آبادی با اشاره به جایگاه بانوان در نگاه رهبر شهید یادآور شد: رهبر شهید همواره با نگاهی منتقدانه به دو الگوی شرقی یعنی زنِ حاشیه‌نشین و بی‌نقش و الگوی غربی یعنی زن به عنوان کالا، «الگوی سوم» را معرفی کردند. رهبر شهید ما معتقد بودند: زن، رهبر معنوی خانواده و جامعه است. ایشان اعتقاد داشتند که نقش مادری و همسری نه‌تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه زیربنای ساختن یک جامعه مقاوم است. همچنین حضور اجتماعی فعال و عفیفانه بانوان را تأیید می‌نمودند. ایشان همواره مشوق حضور زنان در عالی‌ترین سطوح علمی، حوزوی و دانشگاهی بودند. نگاه ایشان این بود که «زنِ مسلمان» باید در میانه میدان سیاست و اجتماع باشد، اما با حفظ وقار و هویتی که اسلام به او بخشیده است.

وی در پایان تأکید کرد: امروز که ما در سوگ این رهبر بزرگ نشسته‌ایم، بهترین راه برای گرامیداشت ایشان، ادامه دادن مسیر «جهاد تبیین» است. آرمان ایشان که همان رهایی قدس شریف و سربلندی مسلمین بود، اکنون به دست ما و شما سپرده شده است. با رهبری خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، این مسیر با قدرتی مضاعف ادامه خواهد یافت.

در ادامه سرکار خانم شهناز عارفین، استاد حوزه اظهار داشت: امروز سخن از شخصیتی است که نام او با عزت اسلام، بیداری امت و مقاومت در برابر ظلم و استکبار گره خورده است؛ شخصیتی که نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه یک پدر مهربان، یک عالم ربانی و یک الگوی الهام‌بخش برای زنان و مردان جهان اسلام به شمار می‌آید؛ و او کسی نیست جز سید علی خامنه‌ای.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از محبت و علاقه خود نسبت به این شخصیت بزرگ سخن بگوییم، باید اعتراف کنیم که این علاقه تنها یک احساس ساده نیست؛ بلکه برخاسته از ایمان، شناخت و درک عمیق از مسیر حق است. ما در وجود ایشان، تجلی یک انسان الهی را می‌بینیم که تمام عمر خود را وقف اسلام، قرآن و دفاع از مظلومان کرده است.

خانم شهناز عارفین به دیدگاه رهبر شهید درباره زن اشاره کرد و گفت: یکی از ابعاد مهم عظمت ایشان، نگاه ویژه به جایگاه زن در اسلام است. ایشان همواره تأکید کرده‌اند که زن مسلمان می‌تواند در عین حفظ عفاف و کرامت، در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد. این نگاه، برای ما بانوان، یک پیام روشن دارد: ما باید خود را بشناسیم، ارزش‌های خود را حفظ کنیم و در مسیر رشد و تعالی گام برداریم.

وی تأکید کرد: ما به عنوان بانوان مسلمان، وظیفه داریم که این مسیر را ادامه دهیم؛ با تربیت فرزندان صالح، با حفظ ارزش‌های اسلامی در خانواده، و با حضور آگاهانه در جامعه. عشق به چنین رهبری، باید در عمل ما تجلی پیدا کند؛ در اخلاق ما، در حجاب ما، در تربیت نسل آینده و در دفاع از حق.

سپس سرکار خانم استاد زهرا نقوی، فعال فرهنگی، با ابراز تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت جان‌سوز رهبر شهید و دیگر مجاهدان سرافراز جبهه مقاومت در کشورهای ایران، لبنان، عراق و یمن، اظهار داشت: با تأکید بر نعمت بزرگ درک چنین رهبری الهی، از خداوند متعال به‌سبب توفیق زیستن در عصری که این شخصیت عظیم‌الشأن حضور داشتند، سپاسگزاری می‌نمائیم؛ رهبری که در حال تلاوت آیات نورانی قرآن کریم و با زبان روزه، در روز وفات حضرت خدیجه کبری (س)، به دست شقی‌ترین انسان‌ها به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و پس از عمری سرشار از مجاهدت و ایثار، همچون اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، به شهادتی حسینی مفتخر گردیدند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر فرزانه، یعنی میدان‌دادن به مردم و تحقق معنای حقیقی جمهوریت، پرداخت و آثار عمیق آن در واکنش‌های گسترده دوست و دشمن مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه سرکار خانم دکتر سلینا پروین، استاد دانشگاه گفت: رهبری در نظام اسلامی، نمادی از پیوند میان معنویت و سیاست است که بر پایه هدایت الهی، حکمت و شجاعت استوار گشته است. شهید آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان سکان‌دار این مسیر، با تکیه بر آرمان‌های اسلام و بصیرتی ژرف، امت را در برابر چالش‌های پیچیده جهانی و تهاجمات فرهنگی هدایت می‌کرد. ایشان نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه پدری دلسوز و حکیمی فرزانه بودند که همواره بر کرامت انسانی، جایگاه رفیع زنان و ایستادگی در برابر ظلم تأکید داشتند.

در پایان سرکار خانم نازنین بیگم، مدیر انجمن مادرفاطمه(س) اظهار داشت: در مکتب رهبر شهید، زن تنها یک نظاره‌گر نیست، بلکه ستون اصلی خیمه مقاومت است. اوست که با صبر زینبی خود، سختی‌ها را به پیروزی بدل می‌کند و با تربیت نسلی شجاع، تداوم‌بخش راه جهاد می‌شود. از دیدگاه او، عفت زن نه یک محدودیت، بلکه سنگری است که از اصالت خانواده و جامعه در برابر فرهنگ‌های وارداتی محافظت می‌کند.

