به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام عباسی فردویی در آیین خطبهخوانی صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت با حضور نهادها و ادارات استان قم، به تبیین جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه(س) از نگاه معصومین و رهبران انقلاب پرداخت.
وی با استناد به حدیث امام صادق(ع) که پیش از تولد حضرت معصومه(س)، از بانویی از فرزندان خود در قم سخن گفت که زیارتش بهشت را واجب میکند، افزود: این گوهر تابناک چنان مقامی دارد که امام کاظم(ع) درباره ایشان فرمود «فَداها أَبُوها» (پدرش فدایش باد)؛ همان عبارتی که پیامبر(ص) درباره حضرت زهرا(س) فرمود. امام هشتم(ع) نیز فرمود «مَنْ زارَها فَلَهُ الْجَنَّةُ» هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب است.
سخنران حرم مطهر با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب که حرم مطهر را «قبه الاسلام» (گنبد اسلام) نامید، تصریح کرد: این گنبد نورانی، خورشیدگون بر جهان اسلام میتابد. امام خمینی(ره) در روز عاشورای ۱۳۴۲ در کنار همین درب منتهی به حرم، فریاد علیه استکبار و استعمار سر داد و خورشید انقلاب اسلامی از همین مکان طلوع کرد. همچنین مرحوم آیتالله بروجردی پس از شفا یافتن از بیماری، نذر کرد به خدمت این آستان بیاید و مسجد اعظم را برای زائران بنا نهاد.
عباسی فردویی با اشاره به حضور مدیران و کارکنان نهادهای مختلف در این مراسم خاطرنشان کرد: این عزیزان، مردان خطر، دانش و ایمان هستند که در پرتو کرامت حضرت معصومه(س)، همچون ابراهیم و نوح(ع)، در برابر خطرات میایستند و جان تقدیم میکنند. عیدی ما در این دهه کرامت، طنین نغمه «بقیه الله» از کنار کعبه است که بساط فساد و ظلم را برمیچیند و عدلوداد میگسترد.
