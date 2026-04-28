یونیسف: افغانستان تا ۲۰۳۰ ممکن است ۲۵ هزار معلم و کادر درمانی زن را از دست بدهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی جدید هشدار داد که در صورت ادامه محدودیت‌های آموزشی برای دختران و اشتغال زنان در افغانستان، این کشور تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است تا ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند درمانی زن (پزشک، پرستار و قابله) را از دست بدهد.

بر اساس گزارش امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت) یونیسف با عنوان «هزینه بی‌عملی در آموزش دختران و مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان»، سهم زنان در مشاغل دولتی از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. تعداد معلمان زن در آموزش ابتدایی نیز از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش داشته است.

این گزارش تأکید می‌کند که محدودیت‌های فعلی، سالانه حدود ۸۴ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان آسیب می‌زند و این خسارت با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.

یونیسف هشدار داده که کمبود شدید نیروی متخصص زن، کیفیت آموزش کودکان و خدمات بهداشتی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و فرصت‌های آینده نسل جدید را محدود می‌کند.

یونیسف تأکید کرده که با وجود محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان، همچنان از آموزش کودکان در افغانستان حمایت می‌کند و در سال ۲۰۲۵، به بیش از ۳.۷ میلیون کودک در مدارس دولتی حمایت ضروری ارائه کرده است.

این نهاد سازمان ملل از مقامات افغانستان خواسته است تا این محدودیت‌ها را برداشته و زمینه بازگشت و مشارکت زنان متخصص را فراهم کنند.

