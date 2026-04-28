داوطلبان سازمان خیریه »حسین کیست؟« در پاریس میان نیازمندان وعده‌های غذایی توزیع کردند + تصاویر

۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
در اقدامی انسان‌دوستانه، داوطلبان سازمان خیریه حسین(ع) کیست؟ «?Who is Hussain» در پاریس میان نیازمندان وعده‌های غذایی توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پاریس، پایتخت فرانسه، ۶۴ داوطلب سازمان خیریه حسین(ع) کیست؟ در اقدامی انسان‌دوستانه و در گرامیداشت یاد «مودسیر آمود»، از فعالان فقید همین سازمان، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توزیع غذا را برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این برنامه پس از آماده‌سازی اقلامی مانند ساندویچ تن، سالاد میوه، شله‌زرد و خرما، در قالب شش گروه به نقاط مختلف شهر اعزام شدند.

طبق رسانۀ اطلاع رسانی این سازمان، در جریان این اقدام، بیش از ۲۵۰ نفر از نیازمندان از وعده‌های غذایی، نوشیدنی‌های گرم و نامه‌های دست‌نویس حاوی پیام امید بهره‌مند شدند. برگزارکنندگان این برنامه تأکید کردند که هدف اصلی این حرکت، ادامه مسیر مودسیر آمود در ترویج همبستگی انسانی بوده است؛ فردی که پیش از درگذشت خود در سال جاری، به‌عنوان داوطلب در شاخه جزیره رئونیون این نهاد فعالیت داشت.

