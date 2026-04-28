اسراف در جنگ، گناه مضاعف دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر محسنی در سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر، امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت، با تلاوت حدیثی از امام رضا(ع) که فرمود «أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ، فَإِنَّهَا وَحْشِیَّةٌ لَا تَأْمَنُ فَوَاتَهَا» (با نعمت‌ها خوب هم‌جواری کنید؛ آن‌ها وحشی‌اند، هر لحظه احتمال‌رفتنشان هست)، اظهار داشت: نعمت‌هایی چون پدر و مادر، سلامتی، زیارت، انقلاب و رهبری را نباید همیشگی فرض کنیم. تصور کنید این بار آخرین باری است که به حرم مشرف شده‌اید؛ آن وقت قدر لحظه را می‌دانید.

وی افزود: سرمایه زیارت آن‌قدر ارزشمند است که حتی زیارت از راه‌دور برای کسی که موفق به حضور فیزیکی نشده نیز پاداش دارد. اما مهم‌تر خود زیارت نیست، بلکه بهره‌برداری صحیح از آن است. همان‌گونه که رانندگی خوب به رعایت قوانین و مسیر است، زائر خوب هم باید آداب زیارت را بداند و آن را به رفتار دینی مؤثر در زندگی روزمره تبدیل کند. امام صادق(ع) هنگام تلاوت قرآن می‌فرمود «اللَّهُمَّ اجْعَلْ قِرَاءَتِی قِرَاءَةً غَیْرَ بَاطِلَةٍ» تا مبادا تلاوتش بیهوده باشد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تألیف رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: امام شهید در آن کتاب، یکی از آفت‌های جامعه اسلامی را «توجه صِرف به ثواب آخرت» و غفلت از اثرگذاری دین در همین دنیا می‌دانند. اگر نماز، روزه و زیارت در زندگی روزمره ما تأثیری در اخلاق، مدیریت مصرف، برخورد با خانواده و همسایگی نداشته باشد، «قرآن بیهوده خواندن» است.

وی به خیابان آمدن خانواده‌ها با فرزندان را همان «هجرت» به سبک حضرت فاطمه معصومه(س) دلنست که در جوانی برای نزدیکی به ولی‌زمانش از مدینه هجرت کرد و هزینه آن را پذیرفت، خاطرنشان کرد: «اگر می‌خواهی شبیه حضرت معصومه(س) شوی، باید هر شب از خانه به میدان و خیابان هجرت کنی و پرچمت را بلند نگه داری.»

حجت‌الاسلام محسنی در ادامه به موضوع «اسراف» پرداخت و تأکید کرد: امروز ما در شرایط بحران هستیم؛ اسراف در جنگ، در بیت‌المال و در مصرف آب و برق گناه مضاعف دارد. امیرالمؤمنین(ع) در وضو از ریختن آب اضافی پرهیز می‌کرد. اگر یک روز دورریز غذای ایرانیان را جمع کنیم، می‌توان گفت ۱۸ میلیون نفر را سیر می‌کند. این در حالی است که تنها یکی از کشورهای همسایه ما (کویت) جمعیتی کمتر از این دارد.

