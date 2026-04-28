سمینار علمی «گام به سوی ظهور همراه با شهدا» در میانوالیِ پاکستان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام چهلم رهبر شهید و به همت جامعه خدیجةالکبری پکی شاه مردان میانوالیِ پاکستان، سمینار علمی با عنوان «گام به سوی ظهور همراه با شهدا» با حضور بیش از 550 نفر از طلاب و اساتید حوزه های علمیه پاکستان برگزار شد.

سیمینار در دو نشست علمی برگزار شد که سخنرانان درباره محورهای مقام و عظمت شهداء، حیات مبارک شهید رهبر عزیز، برکات شهادت شهداء برای جامعه، مقاومت ملت ایران و اثرات آن بر جهانیان و آمادگی برای ظهور مطالب ارزشمندی بیان کردند.

خانم «ایران رکن‌آبادی» مدیر بخش بانوان مجمع جهانی اهلبیت(ع)، حجت الاسلام والمسلمین «سید افتخار حسین نقوی» سرپرست حوزہ، حجت الاسلام والمسلمین «آقا امین شهیدی» مدیر نهضت امت واحده، سرکار خانم «معصومه نقوی» مدیر مجلس وحدت المسلمین بخش بانوان، سرکار خانم خوشنودہ مدیر حوزه دار الفاطمه(س) سرکار خانم «مستجاب زهرا» مدیر مدرسه بیت الحزن و خانم «ایلسه بانو» مدیر حوزه خدیجةالکبری(س) از جمله سخنرانان این سمینار بودند.

همچنین طلاب حوزه با اجرای سرود ملی و تئاتر یاد شهدا را گرامی داشتند.

اجرای مسابقه کتاب "خون دلی که لعل شد" از جمله برنامه‌ها بود که در این مسابقه ۱۰ تن از طلاب حوزه های علمیه شرکت کردند و در پایان سمینار به برندگان جوایز داده شد.

بخش سوم این برنامه، نمایشگاهی به یاد شهدا به ویژه شهدای میناب برگزار شد و شرکت‌کنندگان از این نمایشگاه بازدید کردند.