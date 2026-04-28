به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جان مرشایمر استاد شناختهشده علوم سیاسی و نظریهپرداز آمریکایی در اظهارتی گفت: ما به هیچ یک از اهدافمان نرسیدیم و تنگه هرمز هم در کنترل ایرانیهاست.
وی افزود: شما باید به خاطر بسپارید که ما (آمریکا) با چهار درخواست بزرگ وارد این جنگ شدیم: آنها باید کاملا از توانمندی غنیسازی دست بکشند، آنها باید دست از حمایت حوثیها، حماس و حزبالله بردارند، آنها باید از شر موشکهایشان خلاص شوند و مهمتر از همه، قرار بود که تغییر رژیم انجام شود. اینها درخواستهای ما بود و از نظر من، مهمترینش تغییر رژیم بوده چرا که به روایت آنها اگر چنین کاری انجام میشد بقیه درخواستها هم همراهش میآمد. اما ما در همه این چهار موضوع، شکست خوردهایم.
مرشایمر تاکید کرد: شما نباید توجهتان از این موضوع منحرف شود ما نتوانستیم هیچ کدام یک از این اهداف را محقق کنیم.
وی با اشاره به قدرت و توان نظامی ایران افزود: درسی که ایران باید از جنگ بگیرد این است که موشکهای زیادی بسازد و آنها را در شهرهای موشکی پنهان کند.
