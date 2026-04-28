برپایی موکب شبکه نوآوران دینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موکب شبکه نوآوران دینی با همکاری نهادها و مراکز مختلف نوآوری، نخبگانی و حوزوی ازجمله‌ مرکز نوآوری و رشد اشراق، مرکز نوآوری آلاء، مرکز نوآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دبیرخانه ستادهای راهبری حوزه، مرکز امور نخبگان حوزه، مرکز رشد جامعه الزهراء سلام الله علیها، هلدینگ پیشگامان دفتر قم، موکب علم و فن آوری، مرکز رشد علوم انسانی پارک قم برپا شده است.

همچنین چندین مجموعه نوآور و جهادی نظیر ایده‌پویان صدرا، مقر عاشقی، رصدگران عمق آسمان، شتاب‌دهنده حل مسئله برهان و ... هم در این موکب که از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در خیابان صدوقی جنب کوچه ۳۵ واقع در انتهای ضلع سمت راست مواکب در نمایشگاه ایران من جان من، پذیرای عموم مردم بویژه نوآوران است، حضور دارند.

در این موکب، هر شب نشست‌های تخصصی و ارائه خدمات توسط دو تیم ایده‌های نوآور فرهنگی، اجتماعی و دینی برگزار شده است.

این برنامه‌ ها با حضور میهمانان ویژه، مدیریت راهبران نوآوری و نظارت اجرایی مجموعه‌های همکار انجام می‌گیرد.

فلسفه اصلی شکل گیری این موکب، طراحی و توسعه الگوی برگزاری نمایشگاه هم‌افزا با همکاری مراکز و نهادهای نوآوری، نخبگانی و حوزوی است تا بتوانند در کنار هم شبکه نوآوران و نخبگان مرتبط با خود را راهبری و در نمایشگاه ها، جشنواره ها و رویدادهای مختلف حضور بیشتر و موثرتری داشته باشند.

ادامه فعالیت موکب از تاریخ سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با تحویل کامل غرفه‌ها بصورت نوبتی به تیم ایده های نوآور دینی انجام خواهد شد که جزئیات آن در دومین جلسه شورای سیاستگذاری موکب شبکه نوآوری دینی بررسی و بزودی اعلام خواهد شد.

ضمنا در راستای الگوسازی از این رویداد هم افزا؛ تدوین ویژه نامه محتوایی، تهیه گزارش های خبری رسانه ای و تیزر از فعالیت‌های موکب در حال انجام بوده و به زودی منتشر خواهد شد.

