باید قدردان ملت وفادار به مقدسات باشیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علی نظری منفرد در سخنرانی بعد از نماز مغرب و عشا به مناسبت دهه کرامت و مراسم گرامیداشت دریابان شهید علیرضا تنگسیری به تبیین فضایل امام رضا(ع) پرداخت.

آیت‌الله نظری منفرد با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) خطاب به امام کاظم(ع) فرمودند «عالم آل محمد در صلب توست، ای‌کاش او را می‌دیدم»، این پیش‌گویی را نشان‌دهنده جایگاه والای امام رضا(ع) دانست و افزود: ولادت حضرت در سال ۱۴۸ هجری قمری و مادر بزرگوارشان «نجمه خاتون(س)» بود.

وی با بیان اینکه امام رضا علیه‌السلام به مأمون که به ایشان پیشنهاد برگشتن به بغداد را داده بود فرمودند «حشر من از قبرم در این خراسان است و تو در مغرب‌زمین خواهی مرد» افزود: مأمون سال‌ها بعد همان‌طور که امام رضا(ع) خبر داده بودند در منطقه طرطوس (سوریه) بیمار شد و جان داد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه دشمنان همواره درصدد اطفای نور خدا بوده‌اند، اما اراده الهی برتر است، خاطرنشان کرد: امروز نیز آمریکا و اسرائیل با شهادت رهبر شهید، بمباران کشور و خون‌ریزی در میناب، خواستند انقلاب را متوقف کنند، اما خداوند دشمن را ذلیل کرد تا جایی که ترامپ خود پیشنهاد آتش‌بس داد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حسن‌ظن به خدا و صبر در برابر آزمایش‌های الهی، ابراز داشت: از این ملت حاضر در صحنه که وفاداری خود را به مقدسات ابراز می‌کنند، باید قدردان باشیم. مسئولین هم قدردان هستند. این حضور فیزیکی را باید حفظ کرد تا ان‌شاءالله به پیروزی عالی برسیم.

