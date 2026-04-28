به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری چهل‌وهفتمین سالگرد شهادت استاد مطهری روز سه شنبه با حضور رشید جعفرپور، دبیر ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست، با عرض تسلیت شهادت به امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، تبریک انتصاب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و همچنین تسلیت و تبریک شهادت فرماندهان و مردم در جنگ تحمیلی سوم، یاد و خاطره استادان و معلمان شهیدی که در جنگ اخیر جان خود را در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کردند، به‌ویژه شهید دکتر علی لاریجانی، استاد دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی امنیت ملی را گرامی داشت.

جعفرپور در ادامه با اشاره به ساختار ستاد بزرگداشت گفت: ستاد بزرگداشت سالگرد استاد شهید مطهری متشکل از ۳۰ دستگاه فرهنگی کشور است که در بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری جلسات مشترک برگزار کرده و برنامه‌ها را هماهنگ می‌کنند. برگزارکننده اصلی این برنامه‌ها مردم هستند و دستگاه‌ها نقش هماهنگی و پشتیبانی دارند، چرا که شهید مطهری شخصیتی متعلق به همه مردم ایران است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امسال در حوزه‌های تبلیغی، تبیینی، محتوایی و اقشاری طراحی شده، افزود: با توجه به تقارن این ایام با چهلم شهادت دکتر علی لاریجانی، بزرگداشت این شخصیت نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر ستاد اعلام کرد: مراسم اصلی گرامیداشت این دو شخصیت، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در حرم حضرت معصومه(س) در قم با حضور علما، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مردم برگزار خواهد شد.

وی سپس به تشریح برنامه‌های بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری پرداخت و گفت: چهار برنامه اصلی در دستور کار بنیاد قرار دارد؛ نخست، برگزاری بزرگداشت مشترک شهید مطهری و شهید دکتر لاریجانی به‌صورت آنلاین در روز پنجشنبه ساعت ۱۰:۳۰ با همکاری بنیاد شهید پالیزوانی. دوم، آغاز سومین دوره آموزش فشرده یک‌ساله شامل ۴۰ اثر از آثار شهید مطهری برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان و دانشگاهیان. سوم، ارائه ۶۰ جلسه تدریس آفلاین از آثار شهید مطهری برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و فرهنگیان. چهارم، تهیه بسته‌ای شامل منتخبات آثار شهید مطهری متناسب با نیازهای روز جامعه از جمله موضوعاتی چون همبستگی، مقاومت، جهاد و شهادت که به‌صورت متن، صوت و کلیپ در اختیار دستگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته است.

جعفرپور افزود: این محتواها در فضای شهری، رسانه ملی و برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت و شهرداری‌ها موظف به فضاسازی شهری با استفاده از جملات و تصاویر شهید مطهری و سایر شخصیت‌ها هستند.

وی همچنین از اجرای برنامه «حکمت مطهر» در صداوسیما، راه‌اندازی رادیو مقاومت، پخش مستند زندگی شهید مطهری، زیرنویس جملات وی در شبکه‌های مختلف و پخش آثار صوتی و تصویری مرتبط خبر داد.

به گفته وی، رونمایی از ترجمه مجموعه «چلچراغ» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزاری نشست‌های تخصصی در خانه موزه شهید مطهری، حضور اساتید دانشگاه در جلسات هم‌اندیشی و پخش زنده برخی برنامه‌ها از صداوسیما از دیگر برنامه‌هاست.

جعفرپور در ادامه به برنامه‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: با وجود مجازی بودن آموزش‌ها، نشست‌های علمی، مسابقات کتابخوانی، فعال‌سازی کانون‌های مطالعاتی، بازخوانی آثار شهید مطهری، تقدیر از پایان‌نامه‌ها و اجرای طرح «زندگی با آثار شهید مطهری» در دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های آموزش‌وپرورش نیز گفت: پیام‌ها و محتوای متناسب با دانش‌آموزان از طریق شبکه شاد منتشر می‌شود، دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان برگزار خواهد شد و فضاسازی محیط‌های آموزشی در دستور کار است.

دبیر ستاد همچنین از مشارکت گسترده نهادهایی همچون ستاد ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، وزارت کار و سازمان اوقاف خبر داد و افزود: در مساجد، هیئات مذهبی (بیش از ۹۰ هزار هیئت)، بقاع متبرکه و فضاهای شهری برنامه‌های گسترده‌ای برگزار خواهد شد.

وی به برنامه‌هایی مانند «الهیات نبرد» در مراکز مذهبی، استفاده از آثار شهید مطهری در برنامه‌های کارگری، برگزاری دوره‌های آموزشی در نیروهای مسلح و تجلیل از خانواده شهدای استاد اشاره کرد.

جعفرپور در پایان با تأکید بر جایگاه بین‌المللی شهید مطهری گفت: رایزنی‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف نیز برنامه‌هایی برای معرفی اندیشه‌های وی برگزار خواهند کرد و نشست‌هایی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در حوزه فلسفه اسلامی و اندیشه‌های مطهری برگزار می‌شود.

