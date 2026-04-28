نمایش سراسری اقتدار عظیم «جان فدا برای ایران امام رضایی» + تیزر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایش سراسری اقتدار عظیم «جان فدا برای ایران امام رضایی» با رژه حماسی ثبت‌نام‌کنندگان در پویش جان‌فدا و سایر بسیجیان سازمان‌یافته و دیگر آحاد مردم عزیز و شریف استان قم برگزار می شود.

محل اجرا در شهر مقدس قم، میدان مفید به سمت پل فردوسی، و محل های تعیین شده در شهرستان‌ها وبخش‌های استان می باشد.

زمان این برنامه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم زمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا علیه السلام ساعت۲۱ اعلام شده است.

برای سازماندهی به پایگاههای مقاومت بسیج مساجد ومحلات سراسر استان مراجعه فرمائید.

.

..............

پایان پیام