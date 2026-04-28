به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک تایمز در تحلیلی مفصل اعلام کرده است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با کاهش بودجه مؤسسه ملی بهداشت بدون تأیید کنگره، آزمایش‌های بالینی را لغو کرده که این امر مرگ زودهنگام بیماران سرطانی را تسریع کرده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به برآوردها از مرگ میلیون‌ها مرد، زن و کودک در نتیجه بودجه‌هایی که مستقیماً از سوی ترامپ کاهش یافته، آمده است: مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی «لانست» نشان می‌دهد که قطع بودجه‌های آمریکا برای کمک‌های خارجی و سلامت، تنها در سال ۲۰۲۵ منجر به مرگ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در رده‌های سنی مختلف و مرگ حدود ۶۹۰ هزار کودک زیر پنج سال می‌شود.

نیویورک تایمز در گزارش خود همچنین به بخشش‌های ترامپ اشاره کرده و نوشته است: عفوهای ترامپ، قربانیان کلاهبرداری را از دریافت غرامت دادگاه محروم کرده و به کلاهبرداران، فراریان مالیاتی و قاچاقچیان مواد مخدر اجازه داده است سودهای نادرست خود را حفظ کنند.

این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش به تضعیف رقابت‌پذیری آمریکا در برابر چین در حوزه انرژی‌های پاک اشاره کرده و با استناد به داده‌های یک پلتفرم خبری انرژی نوشته است: چین در مسیر دستیابی به یک هزار و ۴۰۰ گیگاوات انرژی خورشیدی است، در حالی که آمریکا تنها به حدود ۳۵۰ گیگاوات خواهد رسید.

در پایان این گزارش، به نظرسنجی نشریه پولیتیکو اشاره شده که نشان می‌دهد از هر سه اروپایی، یک نفر آمریکا را تهدید می‌داند، در حالی که تنها ۲۹ درصد از اروپایی‌ها چین را تهدید می‌دانند. این آمار نشان‌دهنده کاهش شدید نگاه مثبت اروپایی‌ها به آمریکا در دوران ترامپ است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز پیشتر در اظهاراتی با اشاره به تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال اروپا در دوران دونالد ترامپ، تأکید کرده بود: آمریکا می‌تواند متحد برخی کشورها باشد، اما این متحد دیگر به اندازه گذشته قابل اعتماد نیست.

مکرون در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند آمریکا را به عنوان متحدی که بتوان کاملاً روی آن حساب کرد، در نظر بگیرد.

