به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیات علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به‌طور کامل مردود است و «خیانت» محسوب می‌شود.

این نهاد تأکید کرد که هیچ‌گونه عادی‌سازی قابل پذیرش نیست.

در این بیانیه آمده است که عادی‌سازی با «قاتلان پیامبران، بی‌گناهان، کودکان و زنان» و همچنین با اشغالگران و ناقضان حرمت مقدسات، مردود است و نمی‌توان آن را توجیه کرد.

هیات علمای مسلمان لبنان همچنین تصریح کرد که روند عادی‌سازی نه‌تنها موجب افزایش نفوذ امنیتی در جوامع عربی می‌شود، بلکه به تضعیف اقتصادی کشورهای منطقه و کاهش توان آن‌ها در حمایت از مسئله فلسطین می‌انجامد.

این نهاد با اشاره به ادامه درگیری‌ها و تحولات در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و یمن، تأکید کرد که طرح چنین رویکردی در شرایط کنونی، «خیانتی آشکار» به امت اسلامی و ملت‌های منطقه به شمار می‌رود.

در ادامه بیانیه، راه‌حل مشکلات منطقه بازگشت به ارزش‌های دینی، حفظ انسجام داخلی و تقویت توان دفاعی در برابر تهدیدات خارجی عنوان شده است.

هیات علمای مسلمان لبنان در پایان، با تأکید بر فتواهای صادره درباره حرام بودن عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، خواستار برخورد قانونی و مردمی با مروجان این روند شد و بر ضرورت مقابله با آن از طریق تمامی راهکارهای مشروع تا تحقق «آزادی کامل از اشغالگری» تأکید کرد.

این بیانیه در شرایطی صادر شده است که دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی گرفته است.

این تصمیم با وجود مخالفت‌های داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.

...........

پایان پیام