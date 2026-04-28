به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بسم‌الله تابان، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، مدعی شده است که گروه طالبان از ابتدای رسیدن به قدرت، برنامه‌ی سازمان‌یافته‌ای را برای توزیع پاسپورت و شناسنامه (تذکره) به اعضای گروه‌های تروریستی خارجی و همکاران خود اجرا کرده‌اند.

تابان در پستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که این روند، که طبق دستور رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، صورت گرفته، همچنان ادامه دارد و حتی برای خانواده‌های این افراد نیز مدارک هویتی صادر می‌شود.

او افزود که افرادی که طالبان آن‌ها را «مجاهد» می‌خوانند، بدون نوبت و پرداخت هزینه و تنها با تأیید یک سرگروه محلی طالبان، این مدارک را دریافت می‌کنند.

این کارشناس امنیتی هشدار داد که این وضعیت باعث شده است تا دارندگان پاسپورت افغانستان در هنگام سفر به طور مداوم در مجامع بین‌المللی تحت سوءظن قرار گیرند و این امر وجهه‌ی بین‌المللی مدارک هویتی افغانستان را خدشه‌دار کرده است.

این ادعاها نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت مرزها و نحوه‌ی مدیریت مهاجرت و صدور مدارک هویتی در افغانستان به وجود می‌آورد.

