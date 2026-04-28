به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ یوناما گزارش داده است که حملات پاکستان، علاوه بر مناطق مسکونی، ساختمان دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه استان کنر افغانستان را نیز هدف قرار داده است.
این نهاد بینالمللی ضمن مستندسازی تلفات و جراحات وارده به غیرنظامیان، از جمله در مراکز آموزشی، بر ضرورت پایبندی طرفها به اصول جنگ و قوانین بینالمللی بشردوستانه تأکید کرد.
در بیانیه آمده است: «براساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، از افراد ملکی و اماکن عمومی بهشمول مراکز آموزشی باید همیشه حفاظت صورت گیرد.»
یوناما با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، برای مجروحان این رویداد آرزوی بهبودی عاجل نموده است.
بر اساس گزارشها، حملات مذکور مناطقی چون اسعدآباد، دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه کنر، استانهای سرکانو، دانگام و منوری را هدف قرار داده است.
آمار رسمی ریاست سلامت و بهداشت استان کنر افغانستان حاکی از آن است که در این حملات دستکم هفت نفر جان خود را از دست داده و ۷۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
قابل ذکر است که ۳۰ نفر از مجروحان، شامل استادان و دانشجویان دانشگاه کنر بودهاند.
...............
پایان پیام/
نظر شما