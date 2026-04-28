به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته‌نامه آمریکایی «نیشن» (The Nation) در تحلیلی نوشت: ایران با وجود دهه‌ها تحریم آمریکا، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با غرور و بدون تسلیم، شرایط خود را برای هرگونه مذاکره تعیین کند. مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری متوقف شده و مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز توسط ایران، اقتصاد جهانی را به سمت فاجعه می‌برد.

این گزارش می‌افزاید که حتی متحدان راست‌گرای ترامپ، از جمله جری بیکر، سردبیر وال‌استریت ژورنال، اذعان کرده‌اند که این جنگ «در حال شکست خوردن» است. ترامپ و هگست در مواجهه با این بی‌آبرویی بین‌المللی، اکنون به دنبال یافتن قربانی در داخل ماشین جنگی تحت فشار آمریکا هستند.

به نوشته «نیشن»، هگست در سال گذشته بیش از ده‌ها ژنرال و دریاسالار آمریکایی را اخراج یا به حاشیه رانده است، از جمله رندی جورج، رئیس ستاد مشترک ارتش که اوایل ماه جاری برکنار شد. وزیر جنگ آمریکا همچنین با وزیر ارتش، دانیل پی. دریسکول، بر سر ترفیعات و مسائل دیگر مشاجره داشته است.

برخلاف روسای جمهور پیشین آمریکا، این اخراج‌ها با انگیزه ایجاد ارتشی بهتر صورت نگرفته، بلکه ناشی از غرور و امتناع ترامپ از پذیرش مسئولیت شکست‌هایش ارزیابی می‌شود. «نیشن» تعصب ایدئولوژیک هگست و جاه‌طلبی شخصی او را از عوامل تشدیدکننده «شرایط سمی» در پنتاگون معرفی کرده است.

اخراج وزیر نیروی دریایی بر سر رویای «ناو کلاس ترامپ»

این نشریه آمریکایی اخراج جان فیلان، وزیر نیروی دریایی آمریکا را نمونه‌ای مضحک از خودخواهی ترامپ دانسته که رویای تبدیل نیروی دریایی به ویترینی برای سلیقه شخصی خود را در سر می‌پروراند. این خیال‌پردازی از عشق دوران کودکی او به برنامه تلویزیونی «پیروزی در دریا» در دهه ۱۹۵۰ الهام گرفته شده است.این رویکرد ترامپ براساس همان اعتماد به نفس کاذب او شکل گرفته که تلاش برای تبدیل کاخ سفید به ورسای و برنامه‌های به‌همان اندازه زننده‌اش برای یک طاق نصرت غول‌پیکر در واشنگتن دی.سی تقویت می‌کند.

ترامپ در دسامبر گذشته از ساخت ناو جنگی جدید «کلاس ترامپ» خبر داده بود که به سلاح‌های هایپرسونیک، توپ‌های ریلی الکتریکی و لیزرهای پرقدرت مجهز می‌شود. اما به نوشته نیویورک تایمز، مقامات ارشد نظامی تأکید کرده‌اند که صنعت کشتی‌سازی آمریکا هیچ‌گاه ظرفیت ساخت چنین ناو پیشرفته‌ای را ندارد.

مقامات نظامی همچنین اعلام کرده‌اند که نیروی کار غیرنظامی نیروی دریایی به دلیل تعدیل نیرو و بازنشستگی‌های زودهنگام به شدت آسیب دیده است. دولت ترامپ در ۱۶ ماه گذشته حتی نتوانسته معاون وزیری برای امور تحقیق و توسعه معرفی کند.

جانشینان ایدئولوژیک؛ از جادوگر فرضی تا جنگ با دشمنان «ماگا»

به گزارش «نیشن»، نارضایتی ترامپ از فیلان، فرصتی برای هگست فراهم کرد تا هونگ کائو، افسر سابق ارتش و از چهره‌های مورد علاقه خود، را به عنوان سرپرست وزارت نیروی دریایی منصوب کند. کائو که پیوندهای قوی با راست مذهبی دارد، در سال ۲۰۲۳ نسبت به خطرات یک «جادوگر» هشدار داده بود که به ادعای او کالیفرنیا را در دست دارد و ویرجینیا را تهدید می‌کند.

«نیشن» در پایان تحلیل خود نوشته خودشیفتگی ترامپ و جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک و شخصی هگست، محرک‌های اصلی پاکسازی در ارتش آمریکا هستند و وزیر جنگ به شدت مشتاق اخراج یا توقیف هرکسی است که به نظرش مناسب نباشد.

