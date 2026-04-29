به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی تلگراف در تحلیلی هشدار داد که تنگه هرمز به سلاحی تهاجمی و بسیار مؤثرتر از سلاح هسته‌ای برای ایران تبدیل شده است.

ایران با کنترل عملیاتی تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور می‌کند قادر است اقتصاد جهانی به‌ویژه اقتصاد کشورهای غربی را به طور جدی فلج کند.

این اهرم جغرافیایی به ایران اجازه می‌دهد بدون نیاز به بمب اتمی، با مختل کردن جریان انرژی، قیمت جهانی نفت را به شدت افزایش دهد و زنجیره تأمین انرژی غرب را مختل کند.

حتی در شرایط محاصره دریایی آمریکا، ایران همچنان با استفاده از قایق‌های تندرو، مین‌های دریایی و تهدیدات نامتقارن، قدرت قابل توجهی برای اختلال در عبور کشتی‌ها دارد و این موقعیت را به یک «سلاح تهاجمی» واقعی تبدیل کرده است.

تلگراف می‌نویسد این ابزار برای ایران بسیار قدرتمندتر از تهدید هسته‌ای عمل کرده، زیرا مستقیماً بر اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کند و اهرم چانه‌زنی تهران را به شکل قابل توجهی تقویت کرده است.

