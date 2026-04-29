به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شورای‌عالی‌امنیت‌ملی بمناسبت چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانیپیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

چهل‌مین روز شهادت پر افتخار دبیر شجاع و دوراندیش شورای عالی امنیت ملی؛ شهید دکتر علی لاریجانی فرا رسیده است. او عمر پر بهره خویش را یکسره وقف خدمت به ایران عزیز،ملت سربلند و انقلاب اسلامی کرد و ترازی ماندگار از سیاست‌ورزی انقلابی، حکیمانه و نجیبانه به یادگار گذاشت که تا سال‌ها الگوی درخشان برای کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

آن دانشمند پارسا که در سخت‌ترین لحظات، آماده و داوطلب به دوش کشیدن مسئولیت‌هایی خطیر و وظایفی دشوار بود، هم سرآمد جهاد تبیین و روشنگری و هم سرآمد جهاد تصمیم و سیاست‌ورزی به شمار می‌آمد. کلام وی، نافذ و راهگشا بود و حق را از باطل و سره را از ناسره جدا می‌ساخت و اقدامات او گره‌گشای لحظات پر مخاطره بود.

لاریجانی عزیز، مایه دلگرمی مردم و راهنمای خواص بود و ولایت‌مداری و پیروی خالصانه از رهبر شهید انقلاب را ترجمانی عملی بخشید و نهایتاً همراه با فرزندش دکتر مرتضی لاریجانی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شعام دکتر علیرضا بیات و جمعی از محافظان غیور به درجه رفیع شهادت رسیدند.

اکنون به پاس قدردانی از آن سیاستمدار انقلابی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت ایشان گرد هم می‌آییم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ملت شهیدپرور و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در این مراسم که در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد حضور به‌هم رسانند و با مشت‌های گره‌کرده بر سر قاتلان شهدای گلگون‌کفن ایران، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونی فریاد زنند و تنفر خود را از این جنگ‌افروزان خبیث اعلام دارند.

.

............

پایان پیام