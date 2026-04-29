به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اودی لوویلا»، معاون سابق رئیس موساد و مسئول عملیات ویژه این سازمان تروریستی در برنامه تلویزیونی کانال ۱۳ اسرائیل گفت :اسرائیل در سطح راهبردی و استراتژیک در برابر ایران شکست خورد، شکست خورد! ایرانی‌ها هرگز تسلیم نمی‌شوند و پرچم سفید بالا نخواهند برد.

وی افزود: طرح موساد که قرار بود با حمله عناصر تجزیه‌طلب کُرد از عراق آغاز شود و به تهران برسد تا حکومت در ایران سقوط کند، شکست‌ خورد.

اودی لوویلا در ادامه عنوان کرد: به مسأله هرمز که نگاه می‌کنم چطور وسط این جنگ ناگهان مثل یک عنصر غافلگیرکننده ظاهر شد؛ این‌ها اشتباهات استراتژیک و راهبردی ما بودند.

