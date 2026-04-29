تفرقه در شورای همکاری خلیج فارس/ ریاض از قدرت ایران در شوک است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناصر قندیل، سردبیر روزنامه البناء لبنان، امروز در تحلیلی از تحولات منطقه اظهار داشت که شورای همکاری خلیج فارس از ترس نفوذ و قدرت ایران، با بدترین وضعیت داخلی خود از زمان تأسیس مواجه شده است.

وی با اشاره به رقابت ابوظبی و دوحه در بازار گاز و همچنین تنش‌های انرژی میان امارات و عربستان، این اختلافات را نشانه «شکاف عمیق و غیرقابل انکار» در ساختار شورا دانست.

قندیل تأکید کرد: امارات با اتخاذ سیاست‌های مستقل انرژی، عملاً رهبری سنتی ریاض را به چالش کشیده و این به معنی قطع ارتباط راهبردی میان دو پایتخت کلیدی شورا است.

این تحلیلگر لبنانی در ادامه با اشاره به سردرگمی راهبردی عربستان در قبال پرونده‌هایی چون ایران، آمریکا و امنیت تنگه هرمز، تصریح کرد: ریاض از قدرت ایران شوکه و ترسیده است؛ وضعیتی که وحدت شورا را برای نخستین بار در معرض آزمونی جدی قرار داده است.

به باور قندیل، خروج تدریجی امارات از هماهنگی‌های سنتی، شورای همکاری خلیج فارس را به نهادی تشریفاتی و فاقد انسجام عملیاتی» تبدیل کرده و ممکن است عربستان را به بازنگری اجباری در سیاست‌های منطقه‌ای خود وادار کند.

..............................

پایان پیام