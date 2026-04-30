مشارکت در توسعه و بهسازی حرم بانوی کرامت در طرح «خشت بهشت»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت هدایا و نذورات این آستان مقدس، طرح «خشت بهشت» را برای مشارکت همگانی در امر توسعه، تکمیل و بهسازی حرم مطهر بانوی کرامت آغاز کرده است.
پروژههای مشمول این طرح عبارت از تکمیل و تجهیز شبستان جدید حضرت زینب سلاماللهعلیها در ضلع شرقی حرم مطهر، توسعه و زیباسازی صحن حضرت جوادالائمه علیهالسلام، ساخت و تجهیز زائرسرای کریمه و دهها طرح و پروژه عمرانی دیگر است.
علاقهمندان و ارادتمندان به کریمه اهل بیت(س) میتوانند از طریق ارسال عدد ۵ به سامانه: ۳۰۰۰۱۱۲۲ یا واریز وجه به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۱۰۰۰۰۶۳۴ یا مراجعه به درگاه ملی نذر فاطمی به نشانی http://Nazr.amfm.ir در این نذر عمرانی مشارکت کنند.
..........................
پایان پیام
نظر شما