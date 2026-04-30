آرامش قلبی مردم ایران، نتیجه ایمان آنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد صافی در برنامه شرح آیات قرآن کریم (سوره فتح) قبل از نماز ظهر و عصر، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیات ۱ تا ۴ سوره مبارکه فتح، به تفسیر مفاهیم کلیدی این سوره پرداخت.

وی با بیان اینکه «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا» اشاره به صلح حدیبیه دارد که زمینه‌ساز فتوحات بعدی (خیبر و مکه) شد، افزود: در آیه دوم، خداوند چهار نتیجه و ثمره برای این فتح بیان می‌کند که اولین آنها «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ» است.

صافی در پاسخ به این سؤال که مگر پیامبر(ص) گناهی داشته است، گفت: حضرت امام رضا(ع) در مجلس مأمون عباسی فرمودند: «ذنب» در لغت به معنای «دنباله» یا «نتیجه سوء» است و در اینجا منظور، گناه از نظر مشرکان است. پیامبر(ص) از دیدگاه مشرکان مکه گناهکار بود، زیرا بساط شرک را بر هم زده بود. خداوند با این فتح، آن مکافات‌ها و مجازات‌هایی را که مشرکان در نظر گرفته بودند، از بین برد.

سخنران حرم مطهر در ادامه به آیه چهارم سوره فتح اشاره کرد که می‌فرماید «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ» و با ذکر این نکته که عبارت «انزال سکینه» سه بار در سوره فتح تکرار شده است، گفت: سکینه به معنای آرامش و حالتی است که انسان را از اضطراب خارج می‌کند. خداوند این آرامش را بر قلب مؤمنان نازل می‌کند و این خود باعث افزایش ایمان می‌شود.

حجت‌الاسلام صافی با اشاره به شرایط کنونی جامعه ایران خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم با وجود جنگ و هجمه دشمن، آرامشی عجیب در جامعه و بازار حاکم است. این همان سکینه و آرامشی است که خداوند بر قلب مؤمنان نازل کرده و نتیجه ایمان آنان است.

