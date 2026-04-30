به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش گزارش گران بدون مرز که روز پنجشنبه (۱۰ ثور/اردیبهشت) منتشر شده، افغانستان برای دومین سال پیاپی در رتبه ۱۷۵ شاخص جهانی آزادی مطبوعات قرار گرفته است.
این سازمان تأکید کرده که این کشور طی نزدیک به پنج سال گذشته در مجموع ۵۳ رتبه سقوط کرده که نشاندهنده روندی پیوسته از وخامت وضعیت آزادی رسانهها است.
طبق این گزارش، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مجموعهای از قوانین و دستورالعملها برای کنترل شدید فضای رسانهای به اجرا گذاشته شده است؛ قوانینی که هدف آنها «مدیریت تصویر حکومت»، «جلوگیری از نظارت و انتقاد» و «تحمیل روایت رسمی» عنوان شده است.
نگاهی به روند تغییر رتبه افغانستان نشان میدهد که این کشور پیش از سقوط دولت پیشین در سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۱۲۲ قرار داشت، اما با تسلط طالبان به سرعت ۳۴ پله سقوط کرد و به رتبه ۱۵۶ رسید.
این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت، بهگونهای که افغانستان در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۱۵۲ قرار گرفت و اکنون به یکی از پایینترین جایگاهها در سطح جهان رسیده است.
گزارشگران بدون مرز همچنین به تشدید محدودیتها علیه خبرنگاران اشاره کرده و میگوید که بسیاری از رسانهها یا تعطیل شدهاند یا تحت سانسور شدید فعالیت میکنند.
بازداشت، تهدید، فشارهای اقتصادی و محدودیت در دسترسی به اطلاعات از جمله چالشهایی است که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجهاند.
در این میان، وضعیت خبرنگاران زن بهمراتب دشوارتر توصیف شده است.
محدودیتهای گسترده بر حضور زنان در رسانهها، الزام به رعایت دستورالعملهای سختگیرانه و ممنوعیتهای کاری، باعث شده بسیاری از زنان خبرنگار شغل خود را از دست بدهند یا به فعالیتهای محدود و غیررسمی روی آورند.
نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت آزادی بیان در افغانستان هشدار دادهاند و خواستار تضمین امنیت و استقلال رسانهها شدهاند.
با این حال، ادامه سیاستهای کنونی طالبان باعث شده چشمانداز بهبود وضعیت رسانهها در این کشور همچنان مبهم و نگرانکننده باقی بماند.
کارشناسان معتقدند که تضعیف رسانههای آزاد نهتنها دسترسی مردم به اطلاعات را محدود میکند، بلکه بر شفافیت، پاسخگویی و روندهای دموکراتیک نیز تأثیر منفی گستردهای بر جای میگذارد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای عمیقی برای آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته باشد.
