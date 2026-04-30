به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) روز گذشته چهارشنبه (۹ ثور/اردیبهشت) با انتشار بیانیهای نسبت به اعمال محدودیتهای تازه از سوی طالبان بر فعالیت رسانهها واکنش نشان داد.
بر اساس این بیانیه، ریاست رسانهی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانههای داخلی دستور داده است که در برنامههای سیاسی، تنها از افرادی بهعنوان مهمان دعوت کنند که از سوی این وزارت تأیید شده و دارای کارت شناسایی رسمی باشند.
امسو تأکید کرده است که این دستور، بهطور مستقیم استقلال رسانهها را هدف قرار میدهد و مانع از انتخاب آزادانه مهمانان بر اساس معیارهای حرفهای میشود.
به گفته این نهاد، رسانهها باید بتوانند بدون مداخله بیرونی، موضوعات و چهرههای مورد نظر خود را برای بحثهای سیاسی انتخاب کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که چنین محدودیتهایی، نهتنها تنوع دیدگاهها را کاهش میدهد، بلکه تلاشی سازمانیافته برای کنترل افکار عمومی و خاموشسازی صداهای منتقد بهشمار میرود.
امسو همچنین هشدار داده است که ادامه این روند، فضای رسانهای افغانستان را بیش از پیش بسته کرده و دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل و چندجانبه را با چالش جدی مواجه میکند.
این نهاد از مسئولان طالبان خواسته است تا از مداخله در امور رسانهها خودداری کرده و با رعایت اصول و معیارهای بینالمللی، آزادی بیان و امنیت خبرنگاران را تضمین کنند.
محدودیتهای تازه در حالی اعمال میشود که پیشتر نیز گزارشهایی از افزایش فشار بر رسانهها، بازداشت خبرنگاران و سانسور گسترده در افغانستان منتشر شده و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور ابراز نگرانی کردهاند.
